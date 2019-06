Celovec Letos je pri bralnem projektu sodelovalo kar 895 otrok, zanje so pripravili dve prireditvi, s katerimi so sklenili krog prijateljstva.

Ob 10. uri so se jim v telovadnici Mladinskega doma, pridružili otroci iz vrtcev in ljudskih šol. Za glasbeno ozračje pa so poskrbeli otroci iz vrtca Sonce. Značkanje so začinili s čarovniško – gledališko predstavo KNJIGA VELIKANKA. Otroci so čarali in aktivno sodelovali s čarodejem, skupaj so prebrali kar štiri knjige velikanke in se naučil čarobne besede: »Knjige so zabavne, v knjigah je čar, knjige so za vsakogar.«

Ob 11. uri pa so značkanje nadaljevali na drugi prireditvi, na katero so bile povabljene vse Nove srednje šole in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu. V klubskem prostoru Mladinskega doma je pesnica in glasbenica Amina Majetiç zanje organizirala poučno-zabavni kviz in jih popeljala v zgodovino Bralne značke in Slovenske študijske knjižnice. Za pol točke je zmagala skupina Suhodolčani. Skupina Desa Muck ni bila zaradi tega prav nič žalostna. Na koncu so skupaj prepevali glasbene uspešnice Adija Smolarja.

Krog prijateljstva so sklenili z risbicami otrok iz Javne dvojezične ljudske šole 24, ljudske šole Mohorjeva in varstva ABCČ, ki so ustvarjali na temo »Prijateljstvo« in »Rad/a berem«, risbice bodo razstavljene na letni razstavi v Slovenski študijski knjižnici.

Po končanem programu so se vztrajni bralci in bralke okrepčali z malico in sladoledom in se bogatejši za še eno izkušnjo vrnili nazaj v šolo.

Obiskali so jih tudi generalni konzul RS Milan Predan in predstavniki Društva Bralna značka Slovenije.