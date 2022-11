V k & k centru je bila v petek, 28. oktobra predstavitev knjige »Von Erwachsenen habe ich mir mehr erwartet«. Njena avtorica je literarna kritičarka Katja Gasser, gre pa za dialoge med Katjo in njeno 11-letno hčerko Maro.

Zelo dobro obiskana predstavitev knjige »Von Erwachsenen habe ich mir mehr erwartet« je bila v gledališki dvorani v najvišjem nadstropju k & k centra. Zasnovana je bila kot pogovor s Katjo in Maro Gasser, ki ga je vodila poslovodkinja Julija Schellander-Obid, glasbeno pa je predstavitev knjige tankčutno spremljal pianist Karen Asatrian. Ob pogledu na polno dvorano se je Julija Schellander-Obid razveselila, da se »lahko v k & k centru zanesemo na naše Bilčovščane«.

Pianist Karen Asatrian, Mara in Katja Gasser ter poslovodkinja k & k centra Julija Schellander-Obid

Sprva na Facebooku

Katja Gasser je literarna teoretičarka, novinarka ORF in prejemnica avstrijske državne nagrade za literarno kritiko v letu 2019. V letu 2023 bo vodila predstavitev Avstrije, glavne gostje prihodnjega knjižnega sejma v Leipzigu. Otroštvo je preživela v Bilčovsu, danes živi in dela predvsem na Dunaju. Knjiga »Von Erwachsenen habe ich mir mehr erwartet« je njen knjižni prvenec, gre pa za dialoge med njo in hčerko Maro. Začeli sta jih v prvem lockdownu leta 2020 in jih kmalu zatem začeli objavljati na Facebooku. Kot je na predstavitvi povedala Katja Gasser, so že te objave na Facebooku naletele na »velik odziv, javila se nam je založba, pa tudi ilustratorka Maria Frenay, s katero sem že prej poklicno sodelovala«. Hčerka Mara je uvodoma povedala, da ona »te knjige ni hotela«, da pa je zdaj zadovoljna z nastalo knjigo, saj so v njej poleg odličnih ilustracij tudi »zelo zabavne reči«. Katja Gasser je na predstavitvi dejala, da otrok iz knjige je in ni identičen hčerki Mari oz. da so ti dialogi, kot piše na ovitku, »erfunden gebunden«.

Mara …

»Udobno res ni.«

Pogovori med mamo in hčerko, ki jih prinaša knjiga »Von Erwachsenen habe ich mir mehr erwartet«, so kratki, duhoviti, tu in tam odrezavi, po značaju bliže blagi otroški modrosti kot pubertetniški zajedljivosti in popadljivi črnoglednosti razočaranih odraslih. Teme pogovorov so starši, delo, domače živali oz. mačke, podeželje, mesto, a tudi vojna v Ukrajini, minljivost, smrt in osamljenost. Da je do teh pogovorov sploh prišlo, je bila v največji meri »kriva« ustavitev življenja med pandemijo, saj je Katja Gasser veliko na poti oz. bolj malo doma. Kljub temu Katja Gasser vsem mladim ženskam priporoča, naj se trudijo in trdo delajo, kar sicer »ni vedno fajn, se pa lahko požvižgaš na marsikatero konvencijo, čeprav udobno res ni«.

… in Katja Gasser

Hobiji in strasti se ne dedujejo

Pogovor med Katjo in Maro Gasser ter med Julijo Schellander-Obid je podal ozadje za marsikatero v knjigi nagovorjeno temo. Potem ko smo pri branju recimo slišali »mama, moje življenje bi bilo mnogo lažje, če bi bila ti bolj podobna svoji mami«, je Julija Maro Gasser vprašala, ali rada bere. Ta je odgovorila: »Že rada berem, ampak ne Karl-Markus Gaussa, kot bi si želela mama.« Mama Katja pa je na to odgovorila s primerjavo med sabo, svojo mamo in svojo hčerko: »Tako kot je mojo mamo, ki je redno hodila v cerkev, motilo to, da jaz le redko zaidem v cerkev, tako mene moti, da moja hčerka knjig ne bere tako rada, kot jih rada berem jaz.«