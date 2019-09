Hema nad Globasnico Iz roda v rod – takšen je bil naslov letošnjega, že dvajsetega Triviuma, umetniškega dogodka treh poti in treh umetniških zvrsti na Hemi nad Globasnico na večer pred praznikom Marijinega vnebovzetja, pred gospojnico torej. Številka 20 pri tem daje že rahle slutnje, da utegne morebiti tudi prireditev sama prehajati iz roda v rod. A jubilej letos na Hemi ni bil v ospredju. V središču je bilo živo sodelovanje med rodovi ali bolje rečeno med rodovoma. Med očetoma in hčerami, med dedom in vnukom.

Vrata v glasbeno vesolje so odprli oče Janez na kitari (in spiritus agens Triviuma od vsega začetka) ter hčeri Sara na kitari in Mira Gregorič na violini. Vsaka njihova skladba, naj si bo naročeno delo Gunterja Schneiderja Sol y sombra ali pa lastne kompozicije, je bila izjemna. Posebej se je src dotaknila skladba za kitaro in violino V dvoje, ki sta jo sestri Gregorič napisali sami. Globoko doživeto.

Iz avtobiografskih zapisov svojega starega očeta, ki jih je literarno preoblikoval in ubesedil s svojim lastnim dojemanjem (»Umetnost, ki daje odgovore, ni umetnost, je ideologija«), je črpal Dominik Srienc, letošnji literarni gost Triviuma. Likovno sta gotsko zasnovo in baročno opremo cerkve dopolnila Peter Krawagna, eden najvidnejših predstavnikov sodobnega slikarstva na Koroškem, ter njegova hči Suse. Kot vsako leto, pa je obiskovalce še pred umetniškim dogodkom po zgodnjekrščanskih izkopaninah s svojim znanjem pospremnil arheolog Franz Glaser.