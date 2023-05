Strokovna žirija je odločila, da je knjigarna Haček med najboljšimi knjigarnami leta 2023 v Avstriji. Nagrado za najboljše avstrijske knjigarne (Österreichischer Buchhandlungspreis) letno od leta 2017 naprej podeljuje Zveza avstrijskih knjigotržcev (Hauptverband des Österreichischen Buchhandels) skupaj z Ministrstvom za umetnost, kulturo, javno upravo in šport.

Nagrado bo letos prejelo pet knjigarn, ob knjigarni Haček so to še knjigarna Buch & Boot (Altaussee), knjigarna Orlando (Dunaj), knjigarna Rapunzel (Dornbirn) in knjigarna Stephan Lauf (Braunau). Vsaka knjigarna bo prejela denarno dotacijo v višini 10.000 evrov. Dodatno šesto nedotirano nagrado za najboljšo poslovalnico prejme knjigarna Rupertus (Salzburg). Podelitev nagrad bo 23. maja 2023.

V utemeljitvi je žirija mdr. zapisala, da je knjigarna Haček z večjezičnostjo važen posrednik kulture in literature v koroškem obmejnem prostoru, ter da je Haček z branji in prireditvami tudi važen kulturni center v Celovcu. Knjigarna Haček je šele druga koroška knjigarna, ki je prejela prestižno nagrado, leta 2018 jo je prejela celovška knjigarna Heyn.

Državna sekretarka za umetnost in kulturo Andrea Mayer je o nagradi povedala: “Dobro knjigarno so odlikujejo številne lastnosti: nudi kakovosten in širok izbor, ki kaže literarno in kulturno raznolikost, ter ponuja svetovno in mednarodno usmerjeno knjižno ponudbo, a hkrati ne pozablja na Avstrijo in na regionalne potrebe bralcev. V najboljših knjigarnah odkrijemo tudi knjige, za katere sploh nismo vedeli, da jih iščemo. Najboljši knjigotržci v državi namreč poznajo svoje bralce in jim dajejo ideje. Noben algoritem, ne glede na to, kako izpopolnjen je, jih ne more posnemati. Toplo čestitam šestim najboljšim knjigarnam leta, ki so bile nagrajene, in jim želim še veliko zvestih bralcev.”