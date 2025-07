Dr. Pavel Apovnik: Leksikon slovenskega narečja v pliberškem okolju: Zlato darilo domačemu kraju

Predstavitve knjig ponavadi niso najbolj obiskane. Kdor je bil na predstavitvi knjige Pavla Apovnika LEKSIKON slovenskega narečja v pliberškem okolju minulo nedeljo, 25. maja, v pliberškem kulturnem domu, vodila jo je vodja Slovenskega narodnopisnega inštituta (SNI) Urban Jarnik Martina Piko-Rustia, pa je bil toliko prijetneje presenečen, kako so obiskovalci docela napolnili foaje osrednje prireditvene hiše v spodnjem predelu Podjune. Predvsem pa je lahko z velikim zadoščenjem videl, da je bil pobudnik in avtor tega zelo zanimivega in preglednega leksikona deležen izrednega spoštovanja in zahvale v okolju, iz katerega tudi sam izhaja in s katerim se je čutil vsa leta tesno povezanega. In to, čeprav je sprva vrsto let živel v Velikovcu, nato pa si je v Šmarkežu ustvaril lasten dom, kjer uživa zasluženi pokoj. Že od vsega začetka je pridobil izredne zasluge v svojih prizadevanjih za vsestransko enakopravnost slovenske narodne skupnosti kot politik, pravnik, znanstvenik, kulturnik in zadružnik. Nenazadnje pa tudi kot jezikoslovec, ki svoje novo delo oz. LEKSIKON slovenskega narečja v pliberškem okolju namenja »širšemu krogu domačinov v mojem domačem kraju, v bivši občini Libuče, sedanji občini Pliberk in v sosednjih občinah«.