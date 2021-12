»Z nakupom Messnerjeve zapuščine ohranjamo regionalno literarno zgodovino ter zagotavljamo dokumentacijo in obdelavo dvojezičnosti v naši deželi. Ob tem pa želimo počastiti družbenopolitični angažma pisatelja Janka Messnerja,« utemeljuje nakup zapuščine deželni glavar dr. Peter Kaiser.

Že leta 2019 je Jürgen Thaler, vodja arhiva predarlske deželne biblioteke, začel z ocenitvijo vrednosti zapuščine. Trenutno se ta nahaja v 40 škatlah različnih velikosti v depojih Musilovega inštituta v Celovcu. Obsega gradivo, nastalo v več desetletjih Messnerjevega delovanja s pričetkom leta 1940. Rokopisi njegovih številnih del so skoraj popolni, veliko je korespondenc z različnimi avtorji, kot so Peter Turrini, Florjan Lipuš, Claudi Magris, Werner Berg in Christine Lavant. Del zapuščine so med drugim tudi Messnerjev dnevnik iz časa vojne in razni zbirateljski predmeti, npr. izrezki iz časopisov ali druge tiskovine.

»Ta nakup je posledica nenehnih prizadevanj v zvezi z rešitvijo vprašanja dvojezičnih krajevnih napisov, s katero želimo graditi mostove, podčrtati medsebojno sožitje z dejanji in poudariti skupne značilnosti, čeprav obstajajta dva jezika,« je povedal Kaiser in dodal, da bo ureditev predmetov trajala vsaj eno leto. Šele potem bo primeren za prikaz v javnosti. Dežela Koroška bo kupila zapuščino od Messnerjevih dedičev, za nadaljnjo obdelavo in predstavitev bo poskrbel Musilov inštitut.

Janko Messner se je leta 1921 rodil v Dobu pri Pliberku. V Ljubljani je študiral germanistiko, slavistiko in romanistiko. Poučeval je na gimnaziji na Ravnah in na Slovenski gimnaziji v Celovcu. Umrl je leta 2011.

Razstavo ob 100. obletnici Messnerjevega rojstva si lahko ogledate do 15. januarja 2022 v k&k centru v Šentjanžu v Rožu ob sredah in četrtkih, od 17.00 do 20.00. Finisaža bo 15. januarja ob 19.00.