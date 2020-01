Celovec Do 16. marca je mogoče oddati prispevke za letošnjo Pisano promlad, jubilejni deseti natečaj pisanja v organizaciji Volbankove ustanove.

Samo lani je uspelo Volbankovi ustanovi nagovoriti 613 šolarjev, dijakov in študentov med 8. in 25. letom starosti ter 31 izobraževalnih ustanov na Koroškem, da so s svojimi pisnimi izdelki sodelovali pri tedaj deveti Pisani promladi, natečaju pisanja v slovenski besedi. In četudi predsednica žirije Mateja Rihter pravi, da število ni tako važno, temveč da je pomembno predvsem spodbujanje pisanja v slovenščini med mladimi, s čimer se je treba strinjati, pa je številka vseeno impresivna. Besede o zgodbi o uspehu pri tem vsekakor niso samo puhlice, temveč potrjeno dejstvo.

V letu 2020 bo Pisana promlad na sporedu desetič, natečaj bo tokrat torej jubilejen. Za štiri starostne skupine so na voljo štiri teme, nižja starostna skupina (3.-5. šolska stopnja) piše letos o temi Za rojstni dan …, srednja skupina (6.-9. stopnja) o Sreči, tema višje starostne skupine (10.-13. stopnja) je Čez most, za najstarejše ( do 25. leta) pa Ogledalo. O zastavljenih temah je mogoče pisati v obliki spisa, poročila, balade, intervjuja ali tudi kratke zgodbe, kreativnosti torej niso postavljene meje. Za najboljše izdelke po izboru žirije so pripravljene seveda nagrade, posebne nagrade pa so še za najboljše besedilo v narečju, za besedilo s šole, kjer slovenščina ni učni jezik, ter za strip (zgodbo v slikah in besedah). Podelili jih bodo na zaključni prireditve 28. maja v ORF-teatru. Rok oddaje za prispevke je 16. marec letos, prvič pa jih bo mogoče oddati tudi neposredno na spletni strani promlad.at, ki bo v prenovljeni obliki dostopna konec januarja in kjer so že sedaj objavljeni vsi razpisni pogoji.

Velike zasluge za izvedbo Pisane promladi imajo – zlasti pri mlajših udeležencih – mentorji in mentorke na koroških šolah, Volbankovo ustanovo pa pri izvedbi natečaja podpirata obe osrednji kulturni ustanovi, Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza. Natečaj pisanja bo ob jubilejni deseti izvedbi letos spremljalo deset posebnih dogodkov, vsak mesec pa bodo med udeleženci žrebali dodatno nagrado.

Volbankova ustanova je poimenovana po Jožetu Volbanku (1897-1981), zdravniku iz Podjune, ki je po izgubljenem plebiscitu zbežal v Jugoslavijo in deloval v Kranjski Gori. Svoje premoženje je zapustil v korist slovenski mladini na Koroškem.