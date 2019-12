1. decembra se je v Cankarjevem domu v Ljubljani zaključil 35. Slovenski knjižni sejem, ki je največja vsakoletna slovenska knjižna in knjigotrška prireditev. V šestih dneh so se ob stojnicah in na več kot 300 spremljevalnih dogodkih predstavile velike pa tudi manjše slovenske in nekatere tuje založbe z najnovejšimi knjižnimi programi in načrti. Knjižnega sejma so se udeležile tudi slovenske založbe iz zamejstva, med temi Mohorjeva in Fran iz Celovca. Mohorjeva založba je poleg letošnje na policah razstavljene bogate knjižne ponudbe opozorila nase tudi na spremljevalnih dogodkih. Na odru Debatne kavarne so 28. novembra razpravljali o Memoriji vojne, kot je naslov knjige, v kateri je Marija Juriç Pahor zbrala pretresljive spomine vojakov in civilistov na soško fronto v prvi svetovni vojni. Na odru Foruma so predstavili tudi na glasbeni način publikacijo o Uku Brizaniju, ki se je v nekdanji Jugoslaviji uveljavil kot prvi romski glasbenik džesa in klasične glasbe. Za otroke je Mohorjeva založba poskrbela s knjigo Sabine Buchwald Viktor in skrivnostna očala, na katero so opozorili v okviru prireditev Cicifesta. Poseben dogodek je bila 30. novembra predstavitev pesniške zbirke pokojnega Ericha Prunča Tihožitja in Besi, v kateri je zajet celotni pesniški opus tega vidnega slovenskega koroškega literata, znanstvenika in kulturnega posrednika.

Nove knjige je na letošnjem Slovenskem knjižnem sejmu razstavil na posebni stojnici tudi Franc Merkač, ki vodi manjšo celovško založbo Fran. Na ogled je bila njegova najnovejša trijezična publikacija V lesu / Im Holz / Im Wood, v kateri se založnik, pesnik in rezbar Merkač predstavlja z nenavadnim slikovnim materialom kot mojster ekspresivne poetike lesa. Poleg tega je Merkač razstavil tudi prvi zvezek zbirke Domovanja, v kateri so pod naslovom Rojevanje umisleka predstavljene na velikih barvnih fotografijah kot umetnina učinkujoče sledi domovanja velikih lesnih mravelj v trhlem lesu. Založba Fran je 27. novembra na odru Foruma opozorila poleg tega na jubilejno pesniško zbirko Leva Detele Nočna vožnja v Jeruzalem, ki je izšla ob letošnji avtorjevi osemdesetletnici. Detela je v pogovoru z založnikom pripovedoval o svojem življenju in delu in prebral nekaj pesmi iz omenjene zbirke.

Kot kažejo vse najnovejše analize, bralna kultura tudi na Slovenskem močno upada. Slovenski knjižni sejem je zato vidna protiutež sedanjemu dogajanju, ki skuša aktivno opozoriti na moč lepe slovenske umetniške besede in na pomen branja novih pa tudi klasičnih knjig.