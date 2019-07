Ljubljana Nagrado kresnik, ki jo časopis Delo podeljuje za najboljši slovenski roman leta, je prejela Bronja Žakelj za knjigo »Belo se pere na devetdeset«. Nagrajenka je šele tretja avtorica, ki je prejela to nagrado, vredno 5000 evrov. Žirija je svojo odločitev sporočila v nedeljo, 23. junija, na kresno noč na ljubljanskem Rožniku.

»V kako boleče tesnem objemu sta lahko mehka nežnost in neizmerna surovost bivanja. Pisateljica Bronja Žakelj s pretresljivim avtobiografskim romanom Belo se pere na devetdeset zmore nekaj, kar obvladajo le redki: po najbolj žalobnih meandrih življenja vodi v jeziku, ki veselo žgečka, tudi hudomušno in z ironijo. Med spomine, ki so deloma lahko tudi naši, kolektivni, med prastrahove, kot so bolezen, izguba, smrt, zanikanje, laži in samost, popelje v iskrivi melodiji literarne duše, ki ni izgubila otroške igrivosti, radoživosti, torej prostosti,« je v utemeljitvi zapisala žirija.

Po besedah žirije Bronja Žakelj s svojim pisanjem »tudi literarno zadene v srce, ker ne moralizira in ni patetična; ker so življenje predvsem umetelni kratki stavki, veliko smeha in solz.«

Roman prinaša življenjsko zgodbo pripovedovalke, od precej idiličnega otroštva do težkih življenjskih preizkušenj – izgube mame v najstniških letih, izgube brata ter soočanja z boleznijo, tako mamino kot svojo. Kot so še povedali ob podelitvi nagrade, je Belo se pere na devetdeset roman, ki bralca približa lastni ranljivosti, krhkosti in minljivosti ter v razmislek ponudi, da posameznika, tudi ko pade noč, v življenju lahko požene notranja noč.