Branje in razprava s Karlom-Markusom Gaußom v Koroškem muzeju: »Nič ne vedo, zato se ne motijo«

K tej »docela krivi nevednosti« po besedah pisatelja spada tudi nevednost ameriških študentov, ki so napad Hamasa opravičevali v imenu boja proti kolonializmu, imperializmu in rasizmu. »Ko so raziskovalci protestnike vprašali, na katero reko in katero morje mislijo z geslom 'Palestina mora biti svobodna od reke do morja', so bili med odgovori le Tigris in Karibi, Nil in Atlantik, še najmanj protestnikov pa je vedelo, da gre za reko Jordan in Sredozemsko morje.« V eseju »Schuldhafte Unwissenheit« pisatelj, ki ne skriva svoje pripadnosti levemu polu politične misli in ogorčenja nad uničenjem Gaze, provokativno zapiše: »Nič ne vedo, zato se ne morejo motiti. Nimajo pojma, v tem korenini njihovo prepričanje«. Gauß je eseje,ki jih je predstavljal v Celovcu, začel pisati po kapi leta 2023.