Avstrijska veleposlanica v Sloveniji Elisabeth Ellison-Kramer in predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu Ivan Olip sta 24. maja v Mestnem muzeju v Ljubljani ob prisotnosti nadškofa Stanislava Zoreta, škofa in predsednika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta, ministrice Helene Jaklitsch, državne sekretarke na Ministrstvu za kulturo Ignacije Fridl Jarc, evropske poslanke Ljudmile Novak, predstavnikov slovenskega zunanjega ministrstva ter predstavnikov številnih društev in organizacij iz Slovenije in Avstrije, sedmim neprofitnim, socialnim in dobrodelnim ustanovam v Sloveniji ter Večstopenjski šoli Pavel Petričič v Špetru (Italija) podarila knjige v skupni vrednosti 50.000 evrov. Z obdaritvijo Večstopenjske šole Pavel Petričič v Špetru so bili v akciji Podarimo knjige prvič obdarjeni tudi zamejski Slovenci v Italiji. Akcija poteka že 21. leto in je usmerjena v spodbujanje branja knjig med tistimi, ki si knjig zaradi materialne stiske ne morejo kupiti sami. Danes je bilo v obliki bonov podarjenih več kot 2.100 knjig slovenskih in avstrijskih avtoric in avtorjev v skupni vrednosti 50.000 evrov. Prejem-niki so organizacije, dejavne na socialnem, kulturnem, izobraževalnem ali karitativnem področju v šolah, knjižnicah ali društvih.

Avstrijska veleposlanica Elisabeth Ellison-Kramer se je v svojem nagovoru zahvalila predstavnikom letos nagrajenih ustanov za njihovo neutrudno prizadevanje v korist ljudi, pa naj bo to v domovih za ostarele, v šolah, knjižnicah ali društvih. Zahvalila se je tudi sodelavkam in sodelavcem Mohorjeve družbe v Celovcu, ki že od leta 2002 strokovno vodijo ta projekt. Veleposlanica je v svojem nagovoru spomnila, da Avstrija in Slovenija letos praznujeta 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov, in poudarila, da je »od takrat sodelovanje med državama na različnih ravneh postalo še tesnejše in na splošno odlično, o čemer priča tudi današnji dogodek«.

Predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu Olip se je v svojem nagovoru spomnil Prežihovega Voranca, ki »je zapisal, da je Mohorjeva družba naučila naš narod brati, da ga je kulturno oblikovala in osveščala« ter prejemnikom zaželel »obilo veselja pri prebiranju knjig«.

Knjižni paket v obliki bona so tokrat prejeli: Dnevna soba Škofijske karitas Novo mesto – Dom Petra Uzarja Tržič – Istituto comprensivo Paolo Petricig/Večstopenjska šola Pavel Petričič, Italija – Mariborska knjižnica/Knjižnica Rače – Slovenska karitas – Zavod Aktivna starost – Zavod sv. Stanislava – Zveza prijateljev mladine Slovenije

V letošnji akciji bo podarjenih več kot 2.100 izvodov številnih žanrsko različnih knjižnih naslovov za vse starostne skupine.

Akcijo sta omogočila Republika Avstrija – Zvezno ministrstvo za umetnost, kulturo, javno upravo in šport na Dunaju, ki je tudi letos zagotovilo potrebna finančna sredstva, in Mohorjeva družba v Celovcu. V okviru projekta je bilo doslej različnim slovenskim nevladnim organizacijam in ustanovam podarjenih več kot 57.000 izvodov knjig. Prejemniki knjig so nevladne organizacije, ki delujejo na območju Republike Slovenije, a tudi ustanove slovenske narodne skupnosti zunaj meja Slovenije.