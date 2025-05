15. Pisana promlad – natečaj pisanja za mlade: Rekordno število besedil in pišočih

Letos je pri natečaju Pisana Promlad sodelovalo rekordno število mladih, in sicer kar 845! Povabilu k sodelovanju se je odzvalo 40 izobraževalnih ustanov, sodelujoče je spodbujalo 70 mentorjev in mentoric, skupno pa so pri natečaju prejeli rekordnih 875 prispevkov. Volbankova ustanova je v šolskem letu 2010/11 s soprirediteljicama KKZ in SPZ razpisala prvi natečaj pisanja v slovenskem jeziku z željo, da podpre otroke in mladino, ki govorijo in se učijo slovenščine. Letos se je natečaj vrstil petnajstič. Teme so bile »Ena športna« (nižja starostna skupina), »Narobe šola« (srednja starostna skupina), »Izlet za znoret« (višja starostna skupina) in »Brez tebe ne gre« (najvišja starostna skupina). Poleg tega pa je žirija podelila tudi posebno nagrado za najboljše narečno besedilo in besedilo s šole, kjer slovenščina ni učni jezik. Vodja strokovne komisije je bil pri letošnjem natečaju Miha Vrbinc, šolski nadzornik pri Izobraževalni direkciji. Martin Kuchling, pisatelj ter poslovodja KKZ, Amina Majetić, pisateljica, glasbenica in učiteljica, Mateja Rihter, pisateljica in glavna urednica časopisa Nedelja, ter Simon Rustia, novinar pri slovenskem tedniku Novice. Podelitev nagrad, ki so jo v živo predvajali na slovenskem sporedu ORF, je moderiral Niko Kupper, glasbeno pa jo je zaokrožila skupina Acoustic Project (Damijan Habernik, David Samitsch in Benjamin Peketz), tokrat s pevko Laro Wulz. Tu pa so imena letošnjih nagrajencev in nagrajenk, ki jih je izbrala žirija: