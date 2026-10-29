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15. literarni natečaj občine Pliberk »Koroška v besedi«

29.10.2026 Pliberk Bleiburg Novice
V soboto, 24. 10., je občina Pliberk podelila že 15. literarno nagrado »Kärnten wortwörtlich/Koroška v besedi«. Prireditev je moderirala Katja Mandl, glasbeno obogatil pa jo je Arthur Ottowitz.
Z leve: mestni svetnik za kulturo Marko Trampusch, Dragan Mitić, zmagovalec v kategoriji lirike v slovenskem jeziku, občinski odbornik Johann Tomitz in koordinatorka natečaja Jasna Černjak. FOTO: Arthur Ottowitz (2)

Letošnji natečaj je znova pokazal, da je zanimanje za literarno ustvarjanje veliko in da ustvarjalnost ne pozna državnih meja.

70 literarnih prispevkov

Prejeli so kar 70 literarnih prispevkov. Prispevki so bili razdeljeni v štiri kategorije: lirika v slovenskem jeziku, proza v slovenskem jeziku, lirika v nemškem jeziku, proza v nemškem jeziku. Prejeli so 18 proznih in 29 pesniških del v nemškem jeziku. V slovenskem jeziku so prejeli 8 proznih in 15 pesniških del. Prispevki so prispeli iz petih držav: Avstrije, Slovenije, Nemčije, Italije in Švice. Sponzorji letošnjega natečaja so bili Sparkasse, Dežela Koroška - Oddelek za kulturo, SPZ in občina Pliberk. 

Prvo mesto proza v slovenskem jeziku Lucija Mirkac Fortin

Strokovna žirija

Strokovno žirijo letošnjega literarnega natečaja so sestavljali priznani predstavniki literarnega in kulturnega področja. Prispevke v kategoriji lirike v nemškem jeziku so ocenjevali Michael Stöckl, Silvana Cimenti in Uroš Zavodnik, medtem ko so prozna dela v nemškem jeziku presojali Daniela Kocmut, Gabriele Russwurm-Biró in Gernot Ragger. Za ocenjevanje lirike in proze v slovenskem jeziku so bili pristojni Martin Kuchling, Amina Majetić in Manja Miklavc.

Prva mesta

Prvo mesto v kategoriji lirike v nemškem jeziku je osvojila Sigune Schnabel, v kategoriji proze v nemškem jeziku pa je slavila Katharina Pressl. Med slovenskimi literarnimi prispevki je prvo mesto v kategoriji lirike pripadlo Draganu Mitiću, v kategoriji proze pa Luciji Mirkac Fortin.

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