15. literarni natečaj občine Pliberk »Koroška v besedi«

Prejeli so kar 70 literarnih prispevkov. Prispevki so bili razdeljeni v štiri kategorije: lirika v slovenskem jeziku, proza v slovenskem jeziku, lirika v nemškem jeziku, proza v nemškem jeziku. Prejeli so 18 proznih in 29 pesniških del v nemškem jeziku. V slovenskem jeziku so prejeli 8 proznih in 15 pesniških del. Prispevki so prispeli iz petih držav: Avstrije, Slovenije, Nemčije, Italije in Švice. Sponzorji letošnjega natečaja so bili Sparkasse, Dežela Koroška - Oddelek za kulturo, SPZ in občina Pliberk.