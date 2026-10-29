15. literarni natečaj občine Pliberk »Koroška v besedi«

Letošnji natečaj je znova pokazal, da je zanimanje za literarno ustvarjanje veliko in da ustvarjalnost ne pozna državnih meja.
Prejeli so kar 70 literarnih prispevkov. Prispevki so bili razdeljeni v štiri kategorije: lirika v slovenskem jeziku, proza v slovenskem jeziku, lirika v nemškem jeziku, proza v nemškem jeziku. Prejeli so 18 proznih in 29 pesniških del v nemškem jeziku. V slovenskem jeziku so prejeli 8 proznih in 15 pesniških del. Prispevki so prispeli iz petih držav: Avstrije, Slovenije, Nemčije, Italije in Švice. Sponzorji letošnjega natečaja so bili Sparkasse, Dežela Koroška - Oddelek za kulturo, SPZ in občina Pliberk.
Strokovno žirijo letošnjega literarnega natečaja so sestavljali priznani predstavniki literarnega in kulturnega področja. Prispevke v kategoriji lirike v nemškem jeziku so ocenjevali Michael Stöckl, Silvana Cimenti in Uroš Zavodnik, medtem ko so prozna dela v nemškem jeziku presojali Daniela Kocmut, Gabriele Russwurm-Biró in Gernot Ragger. Za ocenjevanje lirike in proze v slovenskem jeziku so bili pristojni Martin Kuchling, Amina Majetić in Manja Miklavc.
Prvo mesto v kategoriji lirike v nemškem jeziku je osvojila Sigune Schnabel, v kategoriji proze v nemškem jeziku pa je slavila Katharina Pressl. Med slovenskimi literarnimi prispevki je prvo mesto v kategoriji lirike pripadlo Draganu Mitiću, v kategoriji proze pa Luciji Mirkac Fortin.
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