Posebnost dvojezičnega literarnega natečaja mestne občine Pliberk je, da lahko sodelujejo avtorji, ki pišejo v slovenskem ali nemškem jeziku, nam je povedala Jasna Černjak (36), ki že tretje leto koordinira natečaj »Koroška v besedi/Kärnten Wortwörtlich. Letos je bil že 13., sodelovalo je 67 avtorjev in avtoric iz Avstrije, Slovenije, Italije, Nemčije in Švice, ki so v Pliberk poslali 75 besedil, prozo in liriko v slovenskem in nemškem jeziku. »Čeprav smo natečaj razpisali malo kasneje, se je odzvalo več avtorjev kot lani, kar je tudi dokaz, da je pisana beseda še živa in da jo avtorji želijo deliti z nami,« je povedala Černjak, sodelavka Slovenske prosvetne zveze in Slovenske študijske knjižnice v Celovcu. 26. oktobra so v muzeju Wernerja Berga v Pliberku razglasili letošnje zmagovalke in prejemnice denarnih nagrad po 500 €: Lorena Pichler z Dunaja je osvojila prvo mesto v kategoriji lirika v nemškem jeziku, Klavdija KIA Zbičajnik Plevnik z Raven pa za liriko v slovenskem jeziku. Prvo mesto za prozo v slovenskem jeziku je osvojila Martina Podričnik iz Črne, za prozo v nemškem jeziku pa Sigune Schnabel iz Düsseldorfa. Kulturni referent Marko Trampusch se je zahvalil članom žirije in avtorjem, ki so sodelovali v tako velikem številu. Povedal je, da so lahko letošnji natečaj speljali le s pomočjo sponzorjev (Zadruga, Posojilnica bank, dežela Koroška in Zveza slovenskih organizacij), saj se je občinski proračun za kulturo letos skrajšal še za polovico. Prireditev je povezoval Raimund Grilc, Arthur Ottowitz je poskrbel za glasbeni okvir. Avtorje so predstavili člani žirije Michael Stöckl, Martin Kuchling in Danijela Kocmut.