Avstrijski pisatelj in prevajalec Peter Handke je leta 2019 prejel Nobelovo nagrado za književnost. Od tedaj organizira skupina okoli Gregeja Krištofa v Dvoru v Bistriški občini vsako leto Handkejev dan. Tega obeležujejo 10. oktobra, ko drugod po Koroškem vabijo na pohode z baklami in spominske prireditve s še vedno istimi patetičnimi govori o svobodni in nedeljeni koroški domovini. »Ta prireditev naj bo neke vrste protiutež tradicionalnim praznovanjem 10. oktobra,« je povedal Krištof. Prvi Handkejev dan v Dvoru je bil kar na domu Gregeja Krištofa, pri Burjaku, tokrat je bil že drugič v »kulturnem kotičku pri Prenarju«, gostitelja sta Andrej in Pepca Wakounig. Gostje so si najprej ogledali film s Handkejevimi citati, ki so ga ustvarili dijaki Evropske šole v Šmihelu z ravneteljem Danilom Katzem. Nato je Andrej Wakounig bral iz slovenskega prevoda knjige »Wunschloses Unglück«, katere slovenski naslov je »Žalost onkraj sanj«. V nadaljevanju je literarni kritik in poznavalec Handkeja Klaus Amann bral odlomek iz knjige »Die Wiederholung«, v kateri je prizorišče tudi Pliberk. Handke se je 6. decembra 1942 rodil v Stari vasi (Altenmarkt) v občini Grebinj, letos bo obhajal 80. življenjski jubilej. Gregej Krištof je povedal, da bi to lahko bila priložnost, da bi Handkejeva rojstna vas dobila dvojezično tablo. V tej zadevi želi nagovoriti župana Müllerja. Uspelo pa naj bi vsaj do 5. jubilejnega Handkejevega dneva v Dvoru. Zadevo bomo vsekakor spremljali.