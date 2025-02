Ledinska in hišna imena: Zaklad kotmirške imenske pokrajine

Vinko Wieser

Kotmara vas Köttmannsdorf

»Veseli nas, da po priročniku segajo starejši ljudje, ki marsikatero besedo še poznajo, srednja generacija, ki manj dobro pozna te pomene, pa tudi mladi, ki se zanimajo za pomen geografskih označb in hišnih imen. Zahvaljujem se vsem, ki so projekt podprli. Pri znanstveni razlagi sta angažirano sodelovala Florian Jordan in Martina Piko-Rustia. Z zbiranjem in razlago imen smo skušali pokazati, kako z znanstvenim pristopom in znanjem domačega narečja na Koroškem pridemo do pravih korenin besed. Zanimivo je, na kako prefinjen način je preprosto prebivalstvo opisalo svojo okolico in se tako orientiralo v prostoru. Ker so ta imena zasidrana v naravi oz. v opazovanju okolice, so se obdržala dolga stoletja, tudi več kot tisoč let.« Priročnik je oblikovan tako, da poleg pomenskih razlag imen nudi še vidno podobo ročnega zapisa besed, osvetljuje pa tudi zgodovinska ozadja, kar bo uporabnike zagotovo vabilo k ponovnemu prebiranju, s tem pa tudi k odkrivanju zgodovine domačih krajev. Za oblikovno podobo dvojezične knjige je poskrbel Peter Wieser, izšla pa je pri Založbi Drava.