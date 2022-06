Gostitelj letošnjega kulturnega tedna je trška občina Žrelec, namenjen pa je kulturni teden v organizaciji dežele Koroške že od začetka poglabljanju stikov drugega z drugim in premagovanju strahov med sodeželani obeh materinščin. Kulturni teden v letu, ko se spominjamo 80-letnice pregona koroških Slovenk in Slovencev, ni mogel mimo te za narodno skupnost še vedno boleče teme. Kot v programskem zvezku Kulturnega tedna 2022 pravi deželni glavar Peter Kaiser, trpljenje »slovenskih sodeželanov« namreč tudi »po koncu nacističnega nasilja ni bili niti približno primerno priznano«.

Svoj delež k priznanju preteklih krivic želi prispevati tudi občina Žrelec. Njen župan Christian Orasch spominja, da je taborišče, v katerem so se pred deportacijo v Nemčijo aprila 1942 znašli koroški Slovenci, sicer stalo ob Žrelski cesti, »vendar je bilo od naselja Žrelec v zračni črti oddaljeno več kot dva kilometra in je bilo s tem na območju mesta Celovec«.

Slavnostna otvoritev Kulturnega tedna bo 13. junija ob 19.30 uri v Kulturni dvorani v Podkrnosu. Še pred tem bo pri kolodvoru Žrelec ob spomeniku Valentina Omana na vrsti spominska slovesnost, posvečena pregnancem. Od 18. ure naprej se bodo vrstili nagovori deželnega glavarja Kaiserja, krškega škofa Jožefa Marketza, evangeličanskega super-intendenta Manfreda Sauerja, pa tudi Gregeja Krištofa, predsednika Zveze slovenskih pregnancev. Spominsko slovesnost pri spomeniku bodo z glasbo sooblikovale dijakinje in dijaki Slovenske gimnazije.

V ponedeljek ob pol osmih zvečer se dogajanje izpred Omanovega spomenika v Žrelcu seli v Kulturno dvorano Podkrnos. Tam bo občinstvo pozdravil župan Christian Orasch, govor bo imel Tomaž Ogris, tema govora bodo dotiki brez strahu. Slavnostni govornik bo deželni glavar Peter Kaiser. Umetnikiin drugi sodelujoči sodelujejo na otvoritvi Kulturnega tedna v Podkrnosu so slikarka Zorka L-Weiss, šolarke in šolarji Ljudske šole Podkrnos, Mešani pevski zbor SPD Radiše, Otroški in mladinski zbor SPD Radiše, Moško pevsko društvo iz Podkrnosa, Glasbena šola Werner Katolnig in Szabó Quartett.

Naslednjega dne, to je 14. junija, v Farni dvorani Žrelec bereta pisateljica Elena Messner in zgodovinar ter avtor Bojan Ilja-Schnabl, za glasbeni okvir literarnega večera bodo poskrbeli šolarji in šolarke Slovenske glasbene šole dežele Koroške, pa tudi tisti, ki obiskujejo Glasbeno šolo Werner Katolnig. 23. junija v Kulturni dvorani Podkrnos Tomaž Ogris predstavlja rezultate svojega zbiranja slovenskih hišnih in ledinskih imen na Gurah, Nužej Tolmaier pa zbirko ljudskih pesmi z Radiš in okolice »Tiha zemlja«, ki jo je sam zbral in uredil. 24. junija v Kulturnem domu na Radišah s predstavo »Let v Rim« Mihe Mazzinija gostuje Teater Šentjanž.