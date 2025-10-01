Kulturni tandem spet na poti po deželi

Toman Sturm, upokojeni domačin (79)

Svinča vas Zinsdorf

Največ slovenščine je pri nas najti na pokopališču. Z nekaterimi sosedi še lahko govorim v našem narečju, pač tistimi, ki še znajo. Otvoritev Kulturnega tandema mi je bila všeč, naš župan je bil objektiven, kar je pozitivno, posebej pa mi je ugajala skupna pesem v slovenščini. Težko rečem, koliko je bilo na otvoritvi slovensko in koliko nemško govorečih, vem samo, da sta bila družina Sturm in Svinča vas skoraj 100 odstotno prisotni. Zbor Gemischter Klang je predstavila moja žena Marlene, ki se je slovenskega jezika priučila, od upokojitve naprej pa poje v zboru. Kar se bogoslužja tiče, imamo eno slovensko mašo na leto, za katero se zelo borimo. Če koga pokopljemo, se trudimo imeti pogreb v slovenščini, k nam prihaja radiški župnik Marjan Plohl.