Kulturni tandem spet na poti po deželi

S kulturnim programom, ki so ga povečini oblikovale lutkarske in pevske skupine SPD Danica, a tudi glasbeniki iz občine Štalenska gora, se je v Izobraževalnem centru Štalenska gora začel Kulturni tandem 2025/2026. Gre za povezovalno prireditev, ki jo deželni Urad za narodno skupnost organizira skupaj s Krščansko kulturno zvezo (KKZ) in Slovensko prosvetno zvezo (SPZ). Oba župana iz vrst SPÖ, torej štalenski Andreas Scherwitzl in škocjanski Thomas Krainz, sta v intervjuju z moderatorjema Moniko Novak-Sabotnik in Aleksandrom Tolmaierjem predstavila lepote in posebnosti svojih občin. Zgodovino leta 1914 ustanovljenega SPD Danica in pestre dejavnosti na področju kulture, jezika in družabnosti je predstavil predsednik Samo Wakounig. Slavnostni govor je imel poslovodja KKZ Martin Kuchling. Spregovorila sta tudi deželni glavar Peter Kaiser in vodja Urada za narodno skupnost Peter Karpf, ki s 1. decembrom odhaja v pokoj. Med govori smo uživali v pesmih Mladinske lutkovne skupine SPD Danica, nastopih učenk in učencev diatonične harmonike iz glasbene šole Uda Jürgensa z učiteljem Tomažem Boškinom, uživali v pesmih Dečel Danice in MePZ Danica, petju zbora Gemischter Klang St. Thomas am Zeiselberg ter ob skupnem petju sklepne pesmi V dolini tihi.
Martin Kuchling je najprej nagovoril jezikovno mejo: »Tukaj je območje, kjer slovenski jezik le zaznavamo le bolj poredko, čeprav tudi tukaj živijo Slovenci, tudi tukaj govorijo slovensko in tudi tukaj najdemo napise v slovenščini.« Občinstvo je spomnil na usihanje narodne skupnosti, asimilacijske pritiske, širjenje strahu in manipulacije, a tudi pozitivni razvoj uradne Koroške in njenih institucij v zadnjih letih. »A še vedno ostajajo odprta vprašanja, neizpolnjene obljube, pogodbe in napovedi, ki čakajo na uresničitev.« Na to se je odzval Peter Kaiser, ki je tudi uradno otvoril Kulturni tandem: »Res je, še vedno so tu ostanki prastrahu, reči, ki jih je mogoče instrumentalizirati z namenom razdora, a vsi mi želimo v tesno usklajenem sožitju delovati proti prastrahu in predsodkom v prid razumevanju dejstva, da je jezik ključen za identiteto.«
Pri Uradu za narodne skupnosti sem začel delati leta 1990. Ganjen in hvaležen sem, kako lepo sem bil sprejet znotraj slovenske narodne skupnosti, ponosen pa na delovanje urada v vseh desetletjih, ko sem ga vodil skupaj s sodelavkami in sodelavci. Zadnjih 13 let delovanja urada je zaznamoval deželni glavar Peter Kaiser, ki nam je v marsičem zelo olajšal naše delo. Deželni glavar je tudi kriv za moj odhod v penzijo, saj imava oba kratico PK in sem se želel upokojiti malo pred njim. Ostal bom globoko povezan s slovensko narodno skupnostjo, v pokoju se bom posvetil glasbi in golfu. Mojega naslednika ali naslednico bo do 1. decembra izbral Peter Kaiser, imam pa zelo sposobno namestnico Mirjam Polzer-Srienz, ki bi lahko prezvela mojo funkcijo.
Največ slovenščine je pri nas najti na pokopališču. Z nekaterimi sosedi še lahko govorim v našem narečju, pač tistimi, ki še znajo. Otvoritev Kulturnega tandema mi je bila všeč, naš župan je bil objektiven, kar je pozitivno, posebej pa mi je ugajala skupna pesem v slovenščini. Težko rečem, koliko je bilo na otvoritvi slovensko in koliko nemško govorečih, vem samo, da sta bila družina Sturm in Svinča vas skoraj 100 odstotno prisotni. Zbor Gemischter Klang je predstavila moja žena Marlene, ki se je slovenskega jezika priučila, od upokojitve naprej pa poje v zboru. Kar se bogoslužja tiče, imamo eno slovensko mašo na leto, za katero se zelo borimo. Če koga pokopljemo, se trudimo imeti pogreb v slovenščini, k nam prihaja radiški župnik Marjan Plohl.
