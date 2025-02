Kulturna identiteta Podjune: Spomini šentlipškega kronista

Sedaj so spomini Primoža Lužnika izšli pri celovški Mohorjevi v okviru projekta »Lingua« in v obeh deželnih jezikih. Pri projektu »Lingua« sta poleg celovške Mohorjeve udeležena tudi Gorenjski glas in Ljudska univerza Škofja Loka ob podpori Evropske unije in koroške deželne vlade. Lužnikovi spomini »so posebni, ker ne pripovedujejo o življenju vladarjev, ampak iz sveta preprostega, domačega prebivalstva« (direktor Mohorjeve Karl Hren v spremni besedi). Kratka in jedrnata poglavja segajo od ženeške gosposke in zaklada na Gradišču pa do verskega življenja Šentlipšanov ter do nekdanjih vinogradov in do rodu konjedercev, o katerih mdr. piše: