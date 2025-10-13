Kulturna delavnica živi dalje

Po več kot treh desetletjih bogatega delovanja jo je dosedanja pobudnica in dolgoletna vodja Ingrid Gasser predala svoji snahi Claudii Gasser. »Mož Franček je že leta 2021 predal vodenje podjeta sinu Fabianu. Zdaj pa je tudi pri kulturni delavnici čas za predajo. Naslednja generacija je čutila in videla, da mi je kulturna delavnica srčna zadeva in bo nadaljevala moje delo. Seveda bom snaho Claudio še naprej podpirala. Tudi po tolikih letih se še vedno navdušujem.« Ko so na začetku 90-ih let pri podjetju Gasser zgradili novo pisarniško poslopje, so v prvem nadstropju uredili razstavniške prostore. Prvi umetnik, ki je tam razstavljal, je bil leta 1994 Giselbert Hoke. »Pisala sem Hokeju pismo in ga vprašala, ali pri nas razstavljal. Če bi tedaj ne odpisal, bi ideja umrla,« pripoveduje Gasser. Z mamo se je tedaj peljala k Hokeju. Ta ji je v stari golf natovoril umetnine in Gasser je lahko vabila na prvo razstavo v pisarniškem poslopju. Kasneje so pri Gasserjevih razstavljali še številni drugi umetniki: Valentin Oman, Gustav Januš, Paul Flora, Manfred Bockelmann itd.
Ob pisarniškem poslopju je leta 2001 nastal skulpturni park z inštalacijami iz lesa. Prva inštalacija je delo Gustava Januša. Pred tem so na tem prostoru skladiščili les. Umetnine iz lesa so na ogled skozi celo leto in so vse nastale v tesarskem podjetju Gasser s pomočjo tamkajšnih sodelavcev. »Tudi naše tesarsko podjetje se je razvilo in raslo s kulturno delavnico in skulpturnim parkom. Delavci podjetja so uporabljali nove tehnike, dobili pa smo tudi naročila od umetnikov. Mi prispevamo delovno silo in les, umetnine pa ostanejo v lasti umetnikov, ki redno prihajajo na obisk in nam tudi rečejo, če je pri njihovih lesenih inštalacijah treba kaj urediti ali popraviti. Kdo vse prihaja na ogled? Pride ljudska šola. Je motiv za poročne fotografije. Tudi z možem skoraj vsak dan najdeva čas, da greva skozi park. Po koroni je kulturna delavnica mirovala. Z razstavo so poživili delovanje kulturne delavnice. Hkrati pa je bila razstava Stephke Klaura, ki je bila na ogled do 3. oktobra, tudi zadnja razstava, ki je jo je kuratirala Ingrid Gasser sama: »Upam, da se bo kulturna delavnica lepo naprej razvila, jaz pa bom mlajšo generacijo podpirala.«
