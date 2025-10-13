Kulturna delavnica živi dalje

Ob pisarniškem poslopju je leta 2001 nastal skulpturni park z inštalacijami iz lesa. Prva inštalacija je delo Gustava Januša. Pred tem so na tem prostoru skladiščili les. Umetnine iz lesa so na ogled skozi celo leto in so vse nastale v tesarskem podjetju Gasser s pomočjo tamkajšnih sodelavcev. »Tudi naše tesarsko podjetje se je razvilo in raslo s kulturno delavnico in skulpturnim parkom. Delavci podjetja so uporabljali nove tehnike, dobili pa smo tudi naročila od umetnikov. Mi prispevamo delovno silo in les, umetnine pa ostanejo v lasti umetnikov, ki redno prihajajo na obisk in nam tudi rečejo, če je pri njihovih lesenih inštalacijah treba kaj urediti ali popraviti. Kdo vse prihaja na ogled? Pride ljudska šola. Je motiv za poročne fotografije. Tudi z možem skoraj vsak dan najdeva čas, da greva skozi park. Po koroni je kulturna delavnica mirovala. Z razstavo so poživili delovanje kulturne delavnice. Hkrati pa je bila razstava Stephke Klaura, ki je bila na ogled do 3. oktobra, tudi zadnja razstava, ki je jo je kuratirala Ingrid Gasser sama: »Upam, da se bo kulturna delavnica lepo naprej razvila, jaz pa bom mlajšo generacijo podpirala.«