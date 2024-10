Pevke in pevci skupin akzent in mladi akzent

V soboto, 21. septembra 2024, so pevci in pevke skupine akzent ter mladi akzent, SKD Jepa-Baško jezero romali v slovenski romarski kraj na Sveto Goro pri Gorici. Obenem je bilo spominsko romanje na oba nedavno umrla člana, basista Daniela Keliha in Martina Lesjaka, za katera smo molili pri sveti maši v prelepi Marijini cerkvi in ji priporočili tudi marsikatero srčno bol in prošnjo za naše življenje.

Imeniten je bil pogled na Solkanski most ter ogled mestne četrti v Gorici. V Vipavi smo bili gostje družine Poljšak, pri kateri smo obiskali vinsko klet in degustirali vino in kjer je zazvenela marsikatera slovenska pesem, primerna besedam Toneta Pavčka: »Nisi se izgubil kot zven v tihoto, nisi odšel v nič in pozabo: po tebi merim stvarem pomen in tvojo pesem skušam peti za tabo.« Na dobrodelni in spominski koncert pod geslom »Spomini in sledi« vabi skupina akzent s prijatelji v soboto, 3. maja 2025, ob 19.30 v Ledince.

Anica Lesjak-Ressmann