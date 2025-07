To ni sprejemljivo, to je boleče

Bloh­berger trenutno deluje kot pedagoška vodja spominskega obeležja koncentracijskega taborišča Mauthausen. »A s Peršmanovo domačijo sem vsa leta ostala povezana,« je dejala. V govoru je znova spomnila na pokol: »Pred tem je bila Peršmanova domačija kraj generacij, kraj, kjer so skupaj živele in delale družine Kogoj in Sadovnik. Ta kraj generacij se je dramatično spremenil z začetkom 2. svetovne vojne. 25. aprila 1945 je bil kraj generacij pri Peršmanu skoraj v celoti izbrisan. Pri napadu SS policijskega regimenta 13 je bilo umorjenih enajst ljudi, med njimi sedem otrok. Kraj generacij je postal kraj zločina, kraj travme za družini Sadovnik in Kogoj,« je poudarila Blohberger. Spregovorili so še predsednik in podpredsednica Društva Peršman, Markus Gönitzer in Eva Hartmann, predsednica ICOM Slovenija Jana Babšek, tajnik Zveze koroških partizanov Nikolaj Orasche ter namestnica deželnega glavarja Gaby Schaunig, ki je dejala, da ne more razumeti, zakaj okoli nas še vedno vihrajo vojne, čeprav si pogosto mislimo, da sta »spominjanje« in fraza »nikoli več« zapisana v našo dušo. Bernard Sadovnik, sorodnik pri Peršmanu umorjenih ljudi, je v zelo osebnem govoru dejal: »Imena umorjenih me spremljajo vse življenje – ne kot abstraktna zgodovina, temveč kot globoka, z ranami posejana resničnost. Tega, kar se je zgodilo tukaj, se nikoli ne sme relativizirati, še manj pa zmanjševati. Danes govorim tudi kot državljan te avstrijske države in kot nekdo, ki je moral pred nedavnim doživeti, da je avstrijsko državno tožilstvo zavrglo kazenske ovadbe zaradi potvarjanja zgodovine, ki sem jih sam vložil. To ni sprejemljivo – to je res boleče. V osebnem pogovoru sem ministrico za pravosodje prosil, naj avstrijsko sodstvo končno omogoči postopek, ki bo sodno zaključil grozovit pokol. Potrebna je ponovna obravnava. Potreben je pogum za jasno obsodbo. To je pravosodje v Avstriji dolžno žrtvam in nam, potomcem. Kdor potvarja ali zanika zgodovino, tepta spomin na žrtve.« Ob tem se je zahvalil namestnici deželnega glavarja, da »danes v imenu naše dežele stoji ob naši strani z zavedanjem zgodovine tega kraja«. Pri Peršmanu so letos zapeli pevci MoPZ Foltej Hartman iz Pliberka in MoPZ Mežiški knapi. Med govori je s pesmimi v jidiščini ob spremljavi harmonike nastopila tudi Esther Wratschko.