Praznovanje upora in osvoboditve izpod nacizma na celovškem Stolničnem trgu/Domplatz poteka drugič, organizatorji pa želijo iz fešte svobode narediti tradicijo. Prireditev bo 1. julija, ob 18. uri, v Celovcu.

Organizator, to je pobuda »Initiative Koroška/Kärnten gemeinsam erinnern – skupno ohranimo spomin« je prepričana, da »v uradnem spominu dežele Kärnten prepogosto umanjka Koroška oziroma koroški Slovenci«, je povedala zgodovinarka Nadja Danglmaier. Posebej jo motijo javna obeležja na celovškem Stolničnem trgu, ki izpostavljajo partizansko nasilje, medtem ko na istem kraju nič ne govori o prispevku partizanov k osvoboditvi Avstrije izpod nacizma. Svojo udeležbo so že potrdile številne civilnodružbene pobude, recimo Memorial Kärnten/Koroška, Erinnern.at, Zveza koroških partizanov, Attac Kärnten/Koroška, društvo Peršman, VOBIS, Kärnten Andas, Avstrijsko združenje taboriščnikov in druge. Te pobude bodo 1. julija od 18. ure naprej svojo dejavnost med trajanjem prireditve Svobodni! predstavljale na stojnicah na Stolničnem trgu. Pobude, ki bi se želele predstaviti v okviru prireditve, lahko za potrditev udeležbe kličejo organizatorko Nadjo Danglmaier (0650 3242364).

Eva Hartmann

Pri dvojezični prireditvi Svobodni! kot moderatorka sodeluje Eva Hartmann, ki poudarja, da je cilj prireditve 1. julija »v javnosti krepiti pozitivno vrednotenje partizanskega boja in upora nacizmu«. To pa je le ena dimenzija, ki jo imajo v mislih organizatorji prireditve Svobodni! Druga dimenzija se tiče antifašizma in odpora proti aktualnim avtoritarnim težnjam v naši družbi, ki prav tako kličejo k uporu. Govornika na prireditvi Svobodni! sta režiserka Andrina Mračnikar in zgodovinar Peter Pirker, glasbeni program bodo oblikovale Praprotnice in zaseba Talltones Extended. Za gledališko intervencijo bo poskrbela VADA, še prej pa bo v stolnici ob 17. uri potekala ekumenska maša.