Svečanost v spomin na deportacijo koroških Slovenk in Slovencev￼

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen in koroški deželni glavar Peter Kaiser sta bila danes v celovškem Domu glasbe na svečanosti v spomin na deportacijo koroških Slovenk in Slovencev pred 80 leti. Deželni glavar Kaiser se je pregnanim koroškim Slovenkam in Slovencem za strašne grozote, ki so ji morali pretrpeti, opravičil že 14. aprila. To opravičilo je ponovil na današnji spominski svečanosti. Poleg Van der Bellna in Kaiserja je spregovorila umetnica Verena Gotthardt. Kasneje so v celovškem grajskem dvorišču v navzočnosti avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna, deželnega glavarja Petra Kaiserja in slovenskega veleposlanika v Avstriji Aleksandra Geržine odprli spominsko inštalacijo »SPUREN.SLEDI – 1942 Vertreibung.Pregon 2022«.