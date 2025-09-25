Spoštovanje žrtvam v Srebrenici

Mnogoštevilne delegacije so se s svojimi predstavniki osebno udeležilie komemoracije na licu mesta, na pokopališču v Potočarih, v občini Srebrenica, kjer obhajajo spomin na 8.372 umorjenih fantov in moških.
Vseh ubitih še niso našli in tako je bilo pokopanih letos sedem oseb, od katerih so našli dovolj sledov za pokop in pogreb.
Za Avstrijo se je udeležil veleposlanik spominske prireditve gospod Georg Diwald, predsednik Van der Bellen pa je poslal zelo emotivno video sporočilo.
Slovenija se je udeležila komemoracije na najvišjem nivoju z gospo predsednico Republike Slovenije dr. Natašo Pirc Musar, na čelu večje delegacije.
Pirc Musar je poudarila pomen ohranjanja zgodovinskega spomina na genocid v Srebrenici ter pomembno vlogo izobraževanja mladih: »Ko se molk spremeni v molitev in žalovanje postane dolžnost, tedaj razumemo, da ne smemo nikoli dovoliti, da zgodovina utone v pozabo.«
