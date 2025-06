Spominsko srečanje potomcev družin Sadovnik in Kogoj ter politikov pri Peršmanu: Visoka cena svobode naj najde pot v šole

Gostitelj srečanja Bernard Sadovnik je dejal, da zanj poboj »enajstih članov družin Sadovnik in Kogoj, med njimi sedmih otrok, ni bil usmerjen le proti ljudem, temveč tudi proti našemu slovenskemu jeziku, naši kulturi, naši identiteti«. Spomnil je, da travme tega obdobja ne izginejo s časom, temveč naprej živijo v tišini, molku, prenašanju iz roda v rod: »Potomci nosimo te sledove, čeprav pogosto nevidne, globoko zakoreninjene v sebi. Kažejo se v strahovih, v vprašanjih identitete, v pomanjkanju samozavesti in v občutku, da ne pripadamo družbi državljanov, ki je v Avstriji dolgo potrebovala, da se je sploh začela soočati z lastno zgodovino.« Navzoče je pozval, da je po 80 letih končno čas, »da se odpor koroških Slovenk in Slovencev proti nacističnemu režimu končno v celoti prizna in da se življenjske in trpke zgodbe preganjanih koroških Slovenk in Slovencev znajdejo v učbenikih vseh avstrijskih šol. Tudi zato, da jasno povemo: številne žrtve niso bile zaman. Prispevale so k osvoboditvi, k demokraciji, k miru in k podpisu Avstrijske državne pogodbe.«