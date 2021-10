Ob 135-letnici rojstva dr. Angele Piskernik, slavne rojakinje iz Lobnika pri Železni Kapli in častne občanke Mestne občine Ljubljana, vabita Katoliška akcija Krške škofije in Iniciativa HLIPOVČNIK v četrtek, 28. oktobra 2021, na odkritje spominskega obeležja pri uršulinkah v Celovcu, navrh pa še na podijsko razpravo v škofijski hiši z naslovom »Dr. ANGELA PISKERNIK – zgodba stoletja«. Bila je dijakinja in učiteljica pri uršulinkah v Celovcu in leta 1914 promovirala na Dunaju kot prva koroška Slovenka. Svojo pot kot priznana botaničarka in varuhinja narave je nadaljevala v Ljubljani, kjer je bila tudi predsednica Slovenske krščanske ženske zveze. Preživela je koncentracijsko taborišče Ravensbrück in bila začetnica zamisli čezmejnih narodnih parkov v alpsko-jadranskem prostoru. Rodila se je 27. 8. 1886 v Lobniku pri Železni Kapli in umrla 23. 12. 1967 v Ljubljani. Spored: 18.00 – odkritje spominskega obeležja pri uršulinkah, Ursulinengasse 3, 9020 Celovec; 19.00 – podijska razprava v škofijski hiši, Tarviser Straße 30, 9020 Celovec