Spominska slovesnost Ljubelj-sever: Skrajni čas je za muzej na Ljubelju

Že vrsto let na severno stran Ljubelja vabi pobuda Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška, ustanovljena pred 30 leti. Na južni strani obujajo spomin na taboriščnike, ki so v nemogočih razmerah kopali karavanški predor, že vse od konca 2. svetovne vojne. Prvo dejanje slovesnosti je polaganje vencev pred vhodom v predor. Tam so prvi venec položili potomci taboriščnikov iz Francije, sledil je predstavnik francoske ambasade, nato venec uradne Koroške, Avstrije in njene vojske ter številnih spominskih pobud. Uradno Slovenijo je zastopala generalna konzulka Maja Balant Slobodjanac. Nato se je dogajanje preselilo na ozemlje nekdanjega taborišča, kjer sta za glasbeni okvir poskrbela Silvia Igerc na citrah in Arthur Ottowitz na ustni harmoniki.