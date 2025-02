Spominska proslava ZKP v Svečah: Spomin prenašati iz roda v rod

Osrednji govornik je bil Dušan Kalc, tajnik italijanskega združenja partizanov ANPI v Trstu. Zgodovinski spomin na padle junake, na njihov zgled in nauk, na njihovo žrtev, tako Kalc, je treba prenašati iz roda v rod, gojiti v srcu in razumu, da ustvarimo pogoje za kljubovanje slehernemu obnavljanju in prenavljanju strahotnih prikazni iz preteklosti, kakršna sta bila fašizem in nacizem. Svarilno je poudaril, da so demokratične inštitucije danes povsod po Evropi pod hudim udarom. Človečanske temeljne pravice so tarča novih rasizmov, podnebne krize in splošno oboroževanje pa položaj dodatno zaostrujejo. Soočeni smo s sramotenjem narodnoosvobodilnega boja in odporništva in s poskusi povzdigovanja fašističnega in nacističnega nasilja ter spreminjanja zgodovine in njenega prilagajanja načrtom nazadnjaških sil. V Italiji skušajo partizanskemu združenju ANPI odvzeti sleherno podporo, v Gorici pa je mestni svet odklonil izbris Mussolinija iz seznama častnih občanov. Letos, ob 80-letnici osvoboditve, bo potrebno veliko truda in napora, če želimo resnično graditi drugačne, strpnejše življenjske pogoje, predvsem pa bo treba premagati brezbrižnost, ravnodušnost in neobčutljivost. Svoj nagovor je Kalc za­ključil z bodrilnimi besedami: »Zgražajmo se nad vsem, uprimo se vsemu, kar se nedemokratičnega, protiustavnega in nasilnega dogaja v svetu.«