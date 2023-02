Niz proslav v letošnjem letu je Zveza koroških partizanov po utečeni navadi začela v nedeljo, 5. februarja s spominsko svečanostjo na pokopališču v Svečah, kjer v skupnem grobu počiva enajst partizanov, med njimi tudi narodni heroj in buditelj protinacističnega upora Matija Verdnik-Tomaž.

V imenu domačinov je Tatjana Feinig poudarila pomen in važnost spoštljivega spomina in spominjanja na ljudi, ki so sodelovali v protinacističnem, partizanskem odporu in zaradi svojega pogumnega človečanskega in narodnostnega prepričanja izgubili svoja življenja. Kot je dejala, o tem spoštovanju priča že sam partizanski spomenik, kjer so pokopani Matija Verdnik-Tomaž, Aleš Einspieler, Valentin Švarc, Florjan Križnar, Ivan Čero, Aleksander Čero, Ivan Mežik, Franc Lipovec in trije neznani partizani. Leta 2010 pa sta Slovenski prosvetni društvi Šentjanž in Sveče s podporo občine Bistrica v Rožu pod geslom »Vrnimo jim imena«/»Geben wir ihnen die Namen« domačinom-upornikom postavili železno skulpturo, ki jo je napravil že pokojni Walter Mischkulnig. Letos bojo ta spomenik obnovili in dopolnili z imeni vseh žrtev nacističnega nasilja v občini Bistrica v Rožu. S tem jim bojo vrnili ne le imena, ampak tudi dostojanstvo in jih tako vključili v spominski kanon družbe.

Osrednji govornik Manuel Jug

V imenu gorenjskih borčevskih organizacij, ki so že od nekdaj trdno povezane z ZKP in krajem Sveče, je predsednica Mirjam Jan Blažič opomnila na skupno skrb in prizadevanja, ki so jih slovenski partizani udejanjali med drugo svetovno vojno in za ohranjanje spomina na padle in njihov prispevek za obstoj in preživetje slovenskega naroda. V letu spominjanja na partizanskega pesnika Karla Destovnika-Kajuha je govornica spomnila na prispevek kulturnikov za ohranitev slovenske besede in kulture. Zato ohranimo spoštovanje in časten spomin na naše predhodnike, ki so tlakovali pot k svobodi.

Osrednji govornik je bil Manuel Jug, predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO). Uvodoma se je zahvalil Zvezi koroških partizanov, da »skrbi za ohranitev spomina ter ozaveščanje nas vseh o dogodkih iz krute zgodovine«. Čeprav danes živimo v miru, nas vojna v Ukrajini svari, da mir ni nekaj samoumevnega, in dejstvo, da Evropska unija pošilja tja tanke in orožje, je zaskrbljujoče. Jug je opozoril na zaskrbljujoče izginjanje in ponikanje slovenščine na Koroškem ter reklamiral in zahteval odgovornost in skrb vseh, da se slovenščina ohrani in krepi na vseh ravneh. Med drugim je zahteval boljše izobraževalne pogoje, več dvojezičnih vzgojiteljev in vzgojiteljic, ponudbo slovenščine na vseh šolskih stopnjah in upoštevanje zgodovine koroških Slovencev pri pouku zgodovine ter prenovo šolskih učbenikov. Med posameznimi točkami proslave, ki jo je s pesmijo obogatil in olepšal Moški zbor »Bilka« iz Bilčovsa pod vodstvom Kristijana Lauseggerja in ki sta se je udeležila tudi generalni konzul Anton Novak in predsednik NSKS Zdravko Inzko, je vešče povezoval Nikolaj Orasche. Rok Selan pa je ob stoti obletnici rojstva partizanskega pesnika Karla Destovnika-Kajuha s citiranjem njegovih pesmi položil literarni šopek pred spomenik.