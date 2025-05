Spominska proslava ob 80. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ravensbrück: Od trpljenja do opomina

Koncentracijsko taborišče Ravensbrück

V pruskem kraju Ravensbrück blizu Berlina je SS leta 1939 začela graditi največje žensko koncentracijsko taborišče na nemškem ozemlju. Prve zapornice so tja prišle iz taborišča Lichtenburg. Leta 1941 je bilo dodano še moško taborišče, leto kasneje pa mladinsko taborišče Uckermark za dekleta. Taborišče so do leta 1945 nenehno širili. Zapornice so živele v barakah, delale pa so na industrijskem območju znotraj taborišča ter v delavnicah podjetja Siemens & Halske. Od leta 1942 naprej so bile poslane tudi v več kot 40 zunanjih taborišč po vsej Nemčiji, kjer so opravljale prisilno delo.

Skupno je bilo v koncentracijskem taborišču Ravensbrück in v taborišču Uckermark zaprtih približno 120.000 žensk in otrok, 20.000 moških ter 1.200 mladih deklet iz več kot 30 narodnosti in etničnih skupin. V taborišču je trpelo 2230 Slovenk. Domneva se, da je bilo v Ravensbrücku umorjenih 28.000 zapornic in zapornikov.

Od leta 1941 je Ravensbrück služil tudi kot prizorišče usmrtitev – številne ženske so bile ustreljene, točno število ni znano. V začetku leta 1945 je SS ob krematoriju postavila improvizirano plinsko celico, v kateri so od konca januarja do aprila 1945 pomorili približno 5.000 do 6.000 zapornic.

Jetnice so bile v Ravensbrücku tudi žrtve medicinskih poskusov. Žrtvam poskusov so v posebej narejene rane vnašali bakterije, povzročitelje gnitja, lesene trske in steklene delce, s čimer so poskušali posnemati poškodbe, ki jih povzročijo bombni drobci.