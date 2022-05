Slovensko prosvetno društvo Zarja je v nedeljo, 8. maja, vabilo v Pasažo na otvoritev spominske ure umetnika Marka Lipuša in prezentacijo knjige zgodovinarke Brigitte Entner o žrtvah nacionalsocializma iz občine Železna Kapla-Bela.

Zgodovinarka Brigitte Entner se zaradi bolezni ni mogla udeležiti predstavitve svoje knjige z naslovom »… ko so na posest prišle policijske enote …«. V tej knjigi, ki jo je izdalo SPD Zarja, najdemo biografske podatke 160 žrtev nacionalsocializma iz občine Železna Kapla-Bela. Imena žrtev je prebral predsednik SPD Zarja Vili Ošina, in sicer tako, da je po prebranem imenu in navedbi datuma ter kraja smrti odvrgel list papirja z imenom žrtve nacizma. Občinstvo v Pasaži je po koncu branja seznama žrtev in vzkliku »Slava jim!« pobralo odvržene liste z imeni žrtev.

Ura prikazuje podatke 160 oseb.

Njihova imena so del trajne video inštalacije Spominska ura umetnika Marka Lipuša, predstavnika tretje generacije, zaznamovane s pregonom dedov in babic. Ura je v posebni sobi v pasaži, gre pa za večjo reprodukcijo zgodovinske kuhinjske ure s številčnico brez kazalcev. Na številčnici se pojavljajo in izginjajo imena žrtev iz Kaple in Bele, čas njihovega rojstva in čas ter kraj njihove smrti. Približno dve uri traja, da se pred opazovalcem zvrsti vseh 160 pobitih. Podatki, ki se prikazujejo, temeljijo prav na omenjeni knjigi zgodovinarke Brigitte Entner.

Umetnik Marko Lipuš je povedal: »Mi današnji, ki stojimo tu, nič ne moremo za dejanja in usode naših prednikov. Soočanje s to preteklostjo pa je naloga prav nas, ne glede na to, na kateri strani zgodovine so bili naši predniki. Pomembno je, kako z njimi ravnamo danes. Preteklost skozi spominsko uro sije v sedanjost. S svojo preprosto prisotnostjo spreminja lastno percepcijo. Družbe naj ne opominja le na grozodejstva preteklosti in njihovih žrtev, ampak tudi na upanje v boljšo prihodnost. Spominska ura poimensko prinaša preteklost v sedanjost in brezčasno opozarja in svari.«

Marko Lipuš, avtor spominske ure

Poleg branja imen žrtev, govorov in glasbe je na trpljenje kasneje ubitih iz občine spominjala svečka pred okencem Pasaže, kjer je med drugo svetovno vojno bila zaporniška celica. Pred tem okencem je sedel harmonikar Roman Pechmann, s katerim je nastopil baritonist Gabriel Lipuš. Velik del v Pasaži izvedenih skladb temelji na Lipuševi uglasbitvi cikla pesmi pokojnega Fabjana Hafnerja Prazni peroni. Omenjena svečka je dogorela, spominska ura Marka Lipuša pa je od nedelje, 8. maja, stalen del podobe kapelške Pasaže.

Eva Hartmann iz SPD Zarja sodeluje na Peršmanovi domačiji.

Spominska ura namesto kamnov spotikavcev

Sprva so pred leti v društvu Zarja načrtovali spominske kamne spotikavce, s katerimi bi nadomestili del kamnitih tlakovcev v centru mesta, a je ta načrt naletel na zavrnitev občine, ki se je bala, da bo društvo center Železne Kaple spremenilo v pokopališče, trdi Ošina. Potem ko so zavrgli te načrte, so pridobili prostore v Pasaži, nato je sledilo prenavljanje teh prostorov, vmes pa je udarila še pandemija. Zdaj ima končno Železna Kapla trajno obeležje za žrtve nacionalsocializma v obliki spominske ure v južni sobi Pasaže. »Čuti se, da je skrajni čas za to,« dodaja Ošina.

Gregej Krištof: »Tem 160 ljudem so nacisti vzeli vse, kar so imeli.«

Spregovorila sta tudi Eva Hartmann in Gregej Krištof

Poleg Vilija Ošine in Marka Lipuša sta na odkritju spominske ure spregovorila tudi Eva Hartmann in Gregej Krištof, predsednik Zveze slovenskih pregnancev. Eva je v trojni vlogi zastopnice Inštituta za večjezičnost in transkulturno izobraževanje, potomke pregnancev in predsednice društva povedala, da vse te njene funkcije povezuje prepričljivo posredovanje zgodovine mladim, starim in še vsem vmes. Spomnila je tudi, da se pred vsemi represalijami običajno pojavlja izničenje individualnosti žrtev, ki se jih obravnava izključno kot del skupine, tej skupini pa se praviloma odreka atribute človeškosti. Projekt spominske ure po njenih besedah žrtvam vrača individualnost in osebno dostojanstvo.

Gregej Krištof je dejal, da je bilo 160 ljudem iz občine Železna Kapla-Bela med vojno odvzeto vse: ime, domovina, mladost, premoženje in življenje. Navzoče je pozval k umiritvi sredi hlastanja za časom, ki nam vsem beži, in sicer s postankom pred spominsko uro Marka Lipuša. Publiko, pa tudi spominsko uro, je blagoslovil dješki župnik Ephraim Osinakachukwu Nwaohiri.