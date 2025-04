Spominska prireditev SPD Bilka: »Leta 1945 so se vrnili v prazno hišo«

Hiša v Želučah je bila prazna, nobene mize, omare ali postelje. Nobene sklede, nobene žlice – tako je Sitter opisoval vrnitev v domačo hišo in dodal, da so celo tla iz macesna po­brali. Ostal je samo štedilnik v črni kuhinji, ki je bil zidan in ga ni bilo mogoče odpeljati. V skromno hišo pa se med pregnanstvom nihče ni hotel vseliti, je dodal Sitter: »Nihče iz Kanalske doline ni hotel imeti naše 'burne' hiše.« Najprej je družina po vrnitvi spala na skednju kar na slami in senu, sosedje pa so jim prinesli jed, pripeljali eno kravo in druge potrebščine.