V prostorih Knjižnega centra Haček je bila v sredo, 14. decembra, predstavitev knjige Koroška/Kärnten – Wege zu einer befreienden Erinnerungskultur. Avtorice knjige so v živo predstavile svoje predloge za prenovo spominske kulture na Koroškem.

Avtorice knjige Koroška/Kärnten – Wege zu einer befreienden Erinnerungskultur Nadja Danglmaier, Brigitte Entner, Ute Holfelder in Elisabeth Klatzer so uvodoma poudarile, da sicer prihajajo iz večinskega naroda in niso slovensko govoreče. S svojo knjigo in aktivnostmi želijo prispevati k vključitvi koroškoslovenskega pogleda na zgodovino 19. in 20. stoletja v glavni tok tako zgodovinopisja kot tudi spominske kulture na Koroškem. Omizju avtoric se je na predstavitvi knjige v Hačku, moderacija Walter Oberhauser, pridružil tudi zgodovinar Klaus Schönberger, kolega Ute Holfelder na Inštitutu za kulturne analize celovške univerze. Vsi našteti so pred dvema letoma na celovški univerzi ustanovili delovno skupino za spominsko kulturo, 11. novembra smo jim prisluhnili na simpoziju o pregonu koroških Slovenk in Slovencev, ki ga je s celovško univerzo soorganiziral Slovenski znanstveni inštitut, za katerega dela zgodovinarka Brigitte Entner. Pri tem simpoziju je šlo za v uradnem spominu dežele dolgo zamolčano in potlačeno po-glavje skupne zgodovine.

Stranpoti uradne koroške samopripovedi o 20. stoletju so po mnenju Nadje Danglmaier, Brigitte Entner, Ute Holfelder, Elisabeth Klatzer in Klausa Schönbergerja utele-šene v spomeniku in na tabli, ki na Stolničnem trgu v Celovcu opozarja na zločine partizanov, povezane z odvedenimi in pobitimi osebami po koncu 2. svetovne vojne. Ustanovitvi delovne skupine, organizaciji simpozija in prireditve Svobodni! Befreit! se je z njihove strani zdaj pridružila knjiga s podnaslovom Poti do osvobajajoče kulture spomina, 23. februarja prihodnjega leta pa še rezultati natečaja za preobrazbo Stolničnega trga po idejah sodelujočih umetnic in umetnikov. Toliko o angažmaju in aktivnostih naštetih, zdaj pa k predlogom.

Nekaj od predlogov, ki so podrobno predstavljeni v omenjeni knjigi, se tiče načina soočanja z zgodovino v premeni političnih sprememb in režimov v drugih državah, drugi predlogi zadevajo sodobne zgodovinske vede, pri tretjih pa gre za ideje umetnikov, ki sodelujejo na natečaju idej za preobrazbo Stolničnega trga. Madžarska je recimo vse spomenike iz časa socializma umaknila v t. i. Memento park, drugje spomenike rušijo predvsem po zaslugi zavedanja o zločinih kolonializma in drugih nečednosti, ki so bile prej pojmovane kot normalna praksa. Manj radikalen pristop obstoječe spomenike dopolnjuje s pojasnilnimi tablami, ki opozarjajo na problematičnost upodobljenega (v ogromni večini gre za moške) s stališča sodobnih dognanj vede. Zopet drugačna kontekstualizacija obstoječe problematične skulpture je možna tudi s komplementarno skulpturo, ki vzpostavi neke vrste dialektično napetost med obema.

Predlogi avtoric knjige Koroška/Kärnten – Wege zu einer befreienden Erinnerungskultur se medsebojno ne izključujejo, temveč se upirajo izključevanju manjšinskega izkustva zgodovine iz glavnega toka koroškega zgodovinopisja. Zavzemajo se za pošteno obravnavo prispevka partizanskega boja k svobodi Avstrijk in Avstrijcev, hkrati pa se ne bojijo zunajsodnih pobojev civilistov s strani partizanov imenovati kot to, kar so, namreč zločin. Nikakor jim skratka ne gre samo za Stolnični trg, temveč za inkluzivno spominsko kulturo na Koroškem. Čeprav upravičeno trdijo, da spomenik odvedenim (Verschleppte) zelo spretno potvarja zgodovino, ga ne želijo (vsaj ne vse naštete) odstraniti, temveč poskrbeti za njegovo preobrazbo oz. dopolnitev. Nenazadnje nič na tem trgu ne spominja na nekdanjo jezuitsko kasarno, katere zgodovina sega v čas reformacije in protifreformacije, dokončno porušena pa je bila v začetku 60. let. Po koncu druge svetovne vojne so bile v napol porušeni stavbi (zavezniško bombardiranje) krajši čas internirane koroškoslovenske pregnanke in pregnanci, preden so se smeli vrnili na svoje izropane domačije, je spomnila Brigitte Entner.