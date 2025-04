Spominska hoja bo 25. aprila v Celovcu: Hoja v spomin na obglavljene

Letošnja hoja je namenjena deseterici žena in mož iz škocjanske občine ter okolice Etne vasi (Ettendorf) v Labotski dolini. Na smrt obsojeni člani in članice skupine so bili hči Elizabeta in oče Jožef Ročičjak, Komarjeva iz Male vasi pri Škocjanu, hči Terezija in mati Terezija Mičej iz Šentvida v Podjuni, Ivan Klančnik z Raven na Koroškem ter člani skupine iz Etne vasi: Josefine Kampl, hči Maria in oče Markus Zellnig ter zakonca Irma in Markus Käfer.