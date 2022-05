Ob 79. obletnici obglavljenja 13 žrtev iz Sel in okolice ter ob 80. obletnici pregona koroških Slovenk in Slo­vencev so KPD Planina Sele, PD Sele, SPD Herman Velik in občina Sele vabili na spominsko mašo s polaganjem vencev na grobove 13 obglavljenih žrtev, nato pa na spominsko prireditev s projekcijo filmov v selskem farnem domu.