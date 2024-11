Spominjanje v Borovljah: Politika mora prinašati mir, varnost in blagostanje in ne širiti sovraštvo, nestrpnost in izključevanje

Državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar je povedala, da se je upor proti nasilnim in totalitarnim ideologijam 20. stoletja rojeval tudi na robovih slovenskega narodnostnega prostora tako na Primorskem kot tudi na Koroškem. Premalo se zavedamo »zgodovinske vloge koroških partizanov in partizanov, ki so se proti nacizmu borili na ozemlju Tretjega rajha ter s tem izkazali raven odpornosti in poguma, ki so jo zmogli le redki posamezniki. Ta odpor proti oblastniškemu nasilju je rasel iz bolečih osebnih izkušenj. Bil je resničen in iskren, napajal se je iz ljubezni do lastne družine, do dediščine prednikov, do kulture, do jezika.« Zazrla se je tudi v prihodnost Evrope in ugotovila: »Kar se bo dogajalo z našimi manjšinami, to se bo zgodilo z Evropo.«