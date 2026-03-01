Društvo upokojencev Podjuna: Pripovedniki v spominih 

88-letna Karla Haderlap nas je s svojimi spomini popeljala v kraj in čas svojega otroštva med 2. svetovno vojno na gorski kmetiji pri Štrucu pod Olševo. »Koliko pa je bilo prelitih solza, tega nobeden ne ve. Jaz sem dočakala visoko starost in živim v samih spominih. Najbolj pa si želim, da bi nas ne doletela spet kakšna vojna, saj vidimo, kako hudo je po svetu, kako pobijajo ljudi in jih preganjajo. Bog nas varji vojn in preveč hudih katastrof, da bomo mogli zdržati. Treba pa je, da smo sami dobri, pravični do ljudi, reče se, mir se začenja pri tebi in tvoji okolici.«