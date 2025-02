Zveza slovenskih pregnancev (ZSP): Novo ime in dve predsednici

Ob perzonalnih spremembah so na občnem zboru predvidene tudi spremembe statuta. Upravni odbor bo v bodoče imel samo dva člana, prvega predsednika/predsednico in drugega predsednika/predsednico. Ali bo Zwitter-Šlemic ali Hartmann prva predsednica še ni določeno, hkrati bosta prvi ženski na čelu društva. Njima bo posvetovalno ob strani stal sosvet, ki bo imel najmanj pet in največ 15 članov.