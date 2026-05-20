Vnuki po sledeh pregnane babice Roze Dragašnik

Iščemo pomoč pri raziskovanju zgodovine nacističnega prisilnega dela!

Mestni muzej Erlangen in katedra za vzhodnoevropsko zgodovino Univerze Friedrich-Alexander v Erlangnu-Nürnbergu trenutno pri­pravljata razstavo o zgodovini prisilnih delavcev v Erlangnu in okolici. Cilj je, da se njihove osebne usode pokažejo javnosti in da se njihovi glasovi vključijo v kulturo spomina. Za to potrebujemo vašo pomoč!

Ali imate dokumente, delovne knjige, pisma ali fotografije, ki so povezane z zgodovino prisilnih delavcev? Ali so se v vaši družini ohranili spominski predmeti ali se prenašajo pripovedi o tem času? Ali morda še imate takšne spominske predmete doma, v vašem mestu ali v vaši domači občini?

Prisilni delavci so pogosto izdelovali ali rezbarili igrače ali druge predmete, da so v zameno dobili kos kruha. Ali so takšni spominki še vedno v lasti vaše družine? Ali morda fotografija takratnega dela na kmetiji ali v podjetju? Ali so nekdanji prisilni delavci ostali v kraju in se tam naselili? Ali so vaši starši po koncu vojne še imeli stike z nekdanjimi prisilnimi delavci? Ali so nekdanji prisilni delavci kasneje še obiskovali družino?

Če imate takšno gradivo ali informacije o tem, bi bili zelo veseli, če bi stopili v stik z vami, bodisi po e-pošti na naslov [email protected] ali po telefonu 0049 – 9131 86 2849.