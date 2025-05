Vabila sta KSŠŠD in Zveza bivših kacetnikov: Drugačna proslava 80-letnice osvoboditve

Milan Wutte, predsednik Zveze koroških partizanov (ZKP), je v svojem govoru z grenkobo v srcu dejal, da se je Avstrija na pogajanjih za državno pogodbo sicer sklicevala na upor koroških partizanov kot odločilnem in lastnem doprinosu za osamosvojitev v smislu Moskovske deklaracije, vendar pa je na to kaj kmalu pozabila. Člen 7 kot pomemben del državne pogodbe vse do danes ni izpolnjen, koroški Slovenci se moramo slej ko prej boriti za obstoj in za pravice. Na letošnjih javnih proslavah in v javnih občilih je doprinos koroških partizanov za suverenost države zamolčan, kar je ponoven dokaz brezbrižnega odnosa do koroškega upora proti nacizmu.