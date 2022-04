V torek, 12. aprila, je Slovensko prosvetno društvo Radiše vabilo na svečanost v spomin na radiške družine, ki so bile med 2. svetovno vojno pregnane iz domovine.

Tudi na Radišah so se minuli teden spomnili pregona koroških Slovencev pred 80 leti. Iz Radiš in okolice je bilo pregnanih sedem družin: Boštjanovi, Oblakovi, Poderšnikovi, Pridovnikovi, Rožmanovi, Selanovi in Šubernikovi. Skupaj 45 ljudi, od teh je danes živih še sedem prič časa. Med njimi je Angela Resztej, rojena Hribernik, ki izhaja iz Boštjanove družine iz Tuc. Spominska svečanost na Radišah se je začela s sv. mašo, ki jo je daroval župnik Marjan Plohl. Na začetku maše je Angela Resztej (*1937) kot priča časa prižgala svečo, ki jo je ustvarila sama. Na sveči so upodobljeni simboli pregona koroških Slovencev. Pevsko je svečanost oblikoval Mešani zbor SPD Radiše, med mašo so peli Marijine pesmi, ker so jih prepevali tudi ljudje v pregnanstvu. Slišati je bilo spomine Nužeja Tolmaierja, ki se je julija 1942 rodil v taborišču Frauenaurach. Svečanost se je nadaljevala ob spomeniku pred kulturnim domom, kjer je navzoče pozdravil predsednik SPD Radiše Aleksander Tolmaier. Spominjanje so oblikovali mladi, ki izhajajo iz nekoč pregnanih družin. Za vsakega pregnanca z Radiš so pred spomenik postavili po en nagelj, torej skupaj 45 v spomin in opomin. Poleg potomcev nekoč pregnanih družin sta se spominske svečanosti na Radišah udeležila predsednik NSKS Zdravko Inzko in generalni konzul RS Anton Novak.

Mešani pevski zbor SPD Radiše pred spomenikom za pregnane slovenske družine.