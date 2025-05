Spominska prireditev v Žrelcu »Tisoč ljudi. Tisoč zgodb. Ena bolečina.«

To plemenito in potrebno nalogo prenašanja spomina in seznanjanja mladine z zločinom pregona že vrsto let opravlja upokojena univerzitetna profesorica Katja Sturm-­Schnabl, ki je kot otrok bila pregnana. Danes je edina živeča priča pregona Tomanove družine v Svinči vasi, vendar so se določeni trenutki travmatično zarezali v spomin in jo spremljajo vse do danes. Pozvala je predvsem mladino, naj ne popusti v prizadevanjih za ohranjanje slovenskega jezika in identitete, za strpnost, sožitje in demokracijo. Izraz strpnosti in spoštovanja na takšnem zgodovinsko pomembnem kraju je bila tudi vsebinsko izpovedna in dvojezična moderacija obeh predsednic. Prireditev so zaključili s pesmijo Rož, Podjuna, Zilja, nastalo prav v času nacizma.