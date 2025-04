Spomenik za žrtve nacizma v Šmihelu: Spomenik, ki ga mnogi niso dočakali

»Vprašala sem jih tudi, kaj želijo dati naprej naslednjim generacijam. Zelo pomembno jim je, da se ohrani slovenščina.« Vsi niso želeli spregovoriti o pregonu, dve ali tri družine ne vedo kaj o tem ali ne želijo, da bi se o tem pisalo v javnosti. Ena družina je odklonila intervju, ker pri hiši ne govorijo več slovensko. Je pa tudi družina, kjer se je slovenščina izgubila, a se intenzivno ukvarjajo z zgodovino in pregnanstvom. »Je težka tema in se ni enostavno o tem pogovarjati. Pogovori o pregnanstvu ljudje deloma zelo obremenjujejo, ob pogovorih je treba paziti,« pove Gitka Opetnik in dodaja, da je za večino ljudi olajšanje, če lahko spregovorijo o teh dogodkih. Bil pa je tudi primer, da oseba tri noči ni mogla spati. Nekateri so se po intervjuju tudi zbali, če niso povedali preveč o izginjanju slovenščine na vasi, da bi bil kak sosed užaljen. Pripovedovali so, da so bili domovi in kmetije po vrnitvi zanemarjeni in izpraznjeni, deloma tudi od sosedov. Ni bilo veselja na vasi, da so se ponovno vrnili. Pregnani ljudje sploh ne vedo za razloge, zakaj so bili prav oni izbrani za pregon. Večinoma pa vedo, kdo jih je dal na listo. Domnevajo, da je bil razlog za izselitev zavzemanje za slovenščino. Intervjuji bodo objavljeni na spletu in v publikaciji KPD Šmihel.