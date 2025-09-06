Slovesnost ob 80. obletnici vrnitve

Slovesnost bo 21. septembra v Lakeside Spitzu z začetkom ob 14. uri. Slavnostna govornica bo novinarka in literarna kritičarka Katja Gasser. Na slovesnosti bo prikazana prenovljena razstava in prav tako prenovljena knjiga zgodovinarke Brigitte Entner z naslovom »Pregon koroških Slovencev 1942«. Za glasbeno-gledališki performans bosta poskrbeli režiserka Julija Urban in novinarka ter pisateljica Ana Grilc. Vsi obiskovalke in obiskovalci bodo deležni pogostitve, na voljo pa bo tudi brezplačno parkirišče. Soprireditelja osrednje slovesnosti sta obe osrednji kulturni organizaciji SPZ in KKZ, prireditev so finančo podprli Urad zveznega kanclerja, Dežela Koroška z birojem za narodno skupnost, pa tudi avstrijski Nacionalni sklad za žrtve nacionalsocializma.
