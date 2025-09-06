Slovesnost ob 80. obletnici vrnitve

Slovesnost bo 21. septembra v Lakeside Spitzu z začetkom ob 14. uri. Slavnostna govornica bo novinarka in literarna kritičarka Katja Gasser. Na slovesnosti bo prikazana prenovljena razstava in prav tako prenovljena knjiga zgodovinarke Brigitte Entner z naslovom »Pregon koroških Slovencev 1942«. Za glasbeno-gledališki performans bosta poskrbeli režiserka Julija Urban in novinarka ter pisateljica Ana Grilc. Vsi obiskovalke in obiskovalci bodo deležni pogostitve, na voljo pa bo tudi brezplačno parkirišče. So­prireditelja osrednje slovesnosti sta obe osrednji kulturni organizaciji SPZ in KKZ, prireditev so finančo podprli Urad zveznega kanclerja, Dežela Koroška z birojem za narodno skupnost, pa tudi avstrijski Nacionalni sklad za žrtve nacionalsocializma.