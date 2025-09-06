Novice logo
Slovesnost ob 80. obletnici vrnitve

6.9.2025 Celovec Klagenfurt Novice
Zveza slovenskih pregnank in pregnancev (ZSP) vabi na osrednjo slovesnost ob 80. obletnici vrnitve koroških Slovenk in Slovencev iz pregnanstva sredi julija leta 1945.
Slavnostna govornica bo novinarka in literarna kritičarka Katja Gasser

Slovesnost bo 21. septembra v Lakeside Spitzu z začetkom ob 14. uri. Slavnostna govornica bo novinarka in literarna kritičarka Katja Gasser. Na slovesnosti bo prikazana prenovljena razstava in prav tako prenovljena knjiga zgodovinarke Brigitte Entner z naslovom »Pregon koroških Slovencev 1942«. Za glasbeno-gledališki performans bosta poskrbeli režiserka Julija Urban in novinarka ter pisateljica Ana Grilc. Vsi obiskovalke in obiskovalci bodo deležni pogostitve, na voljo pa bo tudi brezplačno parkirišče. So­prireditelja osrednje slovesnosti sta obe osrednji kulturni organizaciji SPZ in KKZ, prireditev so finančo podprli Urad zveznega kanclerja, Dežela Koroška z birojem za narodno skupnost, pa tudi avstrijski Nacionalni sklad za žrtve nacionalsocializma.

