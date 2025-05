Ob 80. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča: Poklon v kacetu Mauthausen

Mauthausen, izbran zaradi kamnoloma granita, je bil izrecno opredeljen kot uničevalno taborišče (»uničevanje z delom«) in je kaj kmalu po Avstriji in v Sloveniji razpredel mrežo podružnic, med drugim tudi na Ljubelju. Po vojni so avstrijske oblasti kacet, ki so ga v nepojmljivih mukah zgradili jetniki sami, hotele zravnati s tlemi, a so zavezniške sile to grdo nakano preprečile. Danes so taborišče in njegove podružnice kraji opomina in spomina. V njih je umrlo več kot 90.000 ljudi.