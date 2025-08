Koroški muzej Celovec: O izbrisu imen in polastitvi premoženj

Ime nekdanjega boroveljskega ljudskošolskega učitelja Eduarda Manharta poleg imen Richarda Wannerja in Herberta Paschingerja najdemo v glavi dokumenta z naslovom »Die Besitzungen der Ausländer und Nationalslowenen in Kärnten«. Manhart je poleti 1938 po nalogu Aloisa Maierja-Kaibitscha, takratnega vodje Kärntner Heimatdiensta, v Borovljah in Celovcu z okolico zbiral podatke o posesti v lasti državljanov takratne Jugoslavije in t. i. nacionalnih Slovencev, ki so jih avtorji po nevarnosti razvrstili od zagrizenih do za slovensko stvar brezbrižnih. Pri terenskem delu so avtorjem omenjenega dokumenta pomagali nemškonacionalni študenti, »zadnji vnos, za katerega vemo, je iz februarja 1939«, pravi zgodovinar David Ressmann. Ressmann je skupaj s Simonom Urbanom študiral zgodovino na Dunaju pri profesorici Mariji Wakounig. Vsi trije so avtorji knjige »Po sledovih in med vrsticami«, po besedah zgodovinarke Marije Wakounig, sicer specialistke za srednji vek, gre pri tej knjigi za njen »srčni projekt«, ki ji ga je »uspelo izpeljati s pomočjo dveh odličnih in samostojnih mladih raziskovalcev«.