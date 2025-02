Kako se je godilo Slovencem na Koroškem med leti 1920 in 1938? Čas po plebiscitu je bil čas obračuna

Marsikateri kmet se je znebil dolgov. Slovenci na Koroškem niso bili izključeni iz tako imenovane razdolžitve, ko so dolgove, ki so jih imeli tedaj marsikje kmetje zelo veliko, spremenili v dolgoletne kredite, te pa so potem odplačevali z nizkimi vsotami. Marsikdo je dobil tedaj sredstva za modernizacijo posestva. Prvi stroji so prišli, kupovali so konje in živino. Seveda so nekateri imelimaterialno korist, ampak življenje se ne sestoji samo iz tega. In ne smemo pozabiti, da se je pritisk na tako imenovane zavedne Slovence in vse, kar je bilo slovenskega, močno stopnjeval.