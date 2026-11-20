Nedeljska slovesnost na Radišah se je pričela s sveto mašo v spomin na pregnanke in pregnance v farni cerkvi na Radišah. Po maši je pred spomenikom mešani pevski zbor SPD Radiše zapel pesem Pihljaj vetrič, nato pa je obnovljeni spomnik blagoslovil radiški župnik Marjan Plohl. Sledil je kratek nagovor predsednice ZSP Mirjam Zwitter-Šlemic, ki je navzoče člane pregnanih družin iz vse Koroške pozvala k položitvi cvetja pred spomenik. Nato so se prisotni podali v kulturni dom, kjer so potekali govori in kulturni program. V kulturnem programu so nastopili MePZ SPD Radiše, Viktorija Micheuz na kitari in vokalu ter recitatorka Anica Horvat. V imenu gostiteljev je zbrane pozdravil predsednik SPD Radiše Aleksander Tolmaier, sledil je nagovor župana občine Žrelec Christiana Orascha (SPÖ). Ta je korigiral trdovratno zmoto o zbirnem lagerju za pregnance iz vse Koroške: »Dovolite mi, da pojasnim — ne da bi želel od sebe odvrniti zgodovinsko odgovornost za storjene krivice — da občine Žrelec ne smemo zamenjevati s krajem, kjer je bilo leta 1942 zbirno taborišče. Pravilneje bi bilo to taborišče, ki je bilo dejansko v Celovcu, imenovati zbirno taborišče ob Žrelski cesti.« Predsednici ZSP Mirjam Zwitter-Šlemic in Eva Hartmann sta spregovorili o zgodovini Zveze slovenskih pregnank in pregnancev. Ta je bila na pobudo Mirta Zwittra 1. februarja 1946 ustanovljena v nekdanji gostilni Roth v Celovcu. Spomnili sta, da si je Zveza vseskozi prizadevala za spomenik pregnancem v Celovcu, ki pa ga zaradi nasprotovanja politike ni mogla uresničiti.