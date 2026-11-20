Spomenik pregnancem, delo arhitekta Karla Vouka, je leta 1996 ob svoji 50-letnici postavila Zveza slovenskih izseljencev, danes Zveza slovenskih pregnank in pregnancev (ZSP). ZSP je obnovo spomenika zaupala Karlu Vouku. »Po 30 letih so se posedli in razmaknili tlakovci, črke so zbledele, spomenik in klop pa so prekrili lišaji. Med obnovo smo sanirali tlakovce, dodali dva žarometa, odstranili lišaje, obnovili napise na spomeniku in mu dodali dve tabli. Na eni so imena sedmih družin in njihovih članov, pregnanih z Radiš v letih 1942 in 1944, na drugi pa kontekst pregona koroških Slovenk in Slovencev,« pravi avtor spomenika in vodja obnove Karl Vouk. Pri besedilu na spominskih ploščah se je Vouk naslonil na ekspertizo zgodovinarja Teodorja Domeja. Sredstva za obnovo so prispevali Dežela Koroška, Republika Slovenija in Urad Zveznega kanclerja. Vsega skupaj so nacionalsocialisti z njihovih domov na Radišah pregnali 38 oseb. Žrtve pregona so bile družine Hribernik, p.d. Boštjanovi iz Tuc, Pisjak, p.d. Pridovnikovi iz Verovc, iz Rut sta bili pregnani družini Tolmaier, p.d. Poderšnikovi, in Wieser, p.d. Šubernik, iz Lipice pa družina Wrulich, p.d. Selanovi. Člani pregnanih družin Ogris, p.d. Oblakovi iz Kozja, in Thaler, p.d. Rožmanovi z Radiš, so se iz zbirnega taborišča na Žrelski cesti smeli vrniti domov.
Nedeljska slovesnost na Radišah se je pričela s sveto mašo v spomin na pregnanke in pregnance v farni cerkvi na Radišah. Po maši je pred spomenikom mešani pevski zbor SPD Radiše zapel pesem Pihljaj vetrič, nato pa je obnovljeni spomnik blagoslovil radiški župnik Marjan Plohl. Sledil je kratek nagovor predsednice ZSP Mirjam Zwitter-Šlemic, ki je navzoče člane pregnanih družin iz vse Koroške pozvala k položitvi cvetja pred spomenik. Nato so se prisotni podali v kulturni dom, kjer so potekali govori in kulturni program. V kulturnem programu so nastopili MePZ SPD Radiše, Viktorija Micheuz na kitari in vokalu ter recitatorka Anica Horvat. V imenu gostiteljev je zbrane pozdravil predsednik SPD Radiše Aleksander Tolmaier, sledil je nagovor župana občine Žrelec Christiana Orascha (SPÖ). Ta je korigiral trdovratno zmoto o zbirnem lagerju za pregnance iz vse Koroške: »Dovolite mi, da pojasnim — ne da bi želel od sebe odvrniti zgodovinsko odgovornost za storjene krivice — da občine Žrelec ne smemo zamenjevati s krajem, kjer je bilo leta 1942 zbirno taborišče. Pravilneje bi bilo to taborišče, ki je bilo dejansko v Celovcu, imenovati zbirno taborišče ob Žrelski cesti.« Predsednici ZSP Mirjam Zwitter-Šlemic in Eva Hartmann sta spregovorili o zgodovini Zveze slovenskih pregnank in pregnancev. Ta je bila na pobudo Mirta Zwittra 1. februarja 1946 ustanovljena v nekdanji gostilni Roth v Celovcu. Spomnili sta, da si je Zveza vseskozi prizadevala za spomenik pregnancem v Celovcu, ki pa ga zaradi nasprotovanja politike ni mogla uresničiti.
Slavnostna govornica, zgodovinarka Brigitte Entner, je večino svojega govora posvetila medvojnemu dogajanju na domačijah pregnanih družin. Sicer je nacistični režim na domačijah pregnanih koroških Slovencev želel naseliti nemško govoreče iz Kanalske doline. A štiri kmetije, ki so bile na razpolago, so po intervencijah Heinza Pototschniga, okrožnega vodje NSDAP v Celovcu, v roke dobili preverjeni koroški nacionalsocialisti. »Toda na Radišah jih ni čakala sreča. Partizansko gibanje in odpor prebivalstva sta jih postavila pred hudo preizkušnjo, ki se je za številne tragično končala.« Entnerjeva je citirala že omenjenega Pototschniga, ki je leta 1942 zapisal, da »cilj pregona ni naselitev Kanalcev, temveč rešitev koroškega vprašanja«.
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