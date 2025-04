11. aprila ob 11.00 na postaji v Žrelcu »Ozaveščati javnost o pregonu«

»Koroški in avstrijski javnosti hočemo pokazati, koliko ljudi je bilo z domov v Rožu, Podjuni in na Zilji odpeljanih najprej v zbirno taborišče v Žrelcu, potem pa je šla pot v razna taborišča v Nemčijo,« je o akciji »1000 ljudi« povedala predsednica Zveze slovenskih pregnank in pregnancev (ZSP) Mirjam Zwitter-Šlemic.